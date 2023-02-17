Öksürüğe Ne İyi Gelir, Öksürük Nasıl Geçer?

Pek çok insanın özellikle kış aylarında muzdarip olduğu öksürük günlük hayatı da olumsuz anlamda etkilemektedir. Öksürüğü gidermek için uygulanabilecek doğal çözümler arıyorsanız haberimizin devamı tam olarak sizin için yazıldı. Öksürüğe iyi gelen balgam söktürücü, spazm giderici, antibakteriyel ve antiviral özelliklere sahip esansiyel yağlar bulunmaktadır. Sizler için haberimizin devamında öksürükten kurtulmak adına kullanabileceğiniz yağları ve kullanım şekillerini yazdık.

Pek çok insan grip ve soğuk algınlığında yaşanan öksürük için doğal çözümler aramakta ve öksürük problemini gidermeye çalışmaktadır. Uykuda özellikle yaşanan öksürük sorunu ile beraber uykular kesintiye uğrayabilir ve nefes almak zorlaşabilir. Esansiyel yani uçucu yağlar ise formunda kullanıldığı zaman üst solunum yolu rahatsızlıklarında ve öksürük problemlerinde rahatlamaya yardımcı olmaktadır.

Bazı uçucu yağların kullanımı solunum yolu rahatsızlıkları ve öksürük belirtilerinden kurtulmak adına destekleyici yöntemdir. Etkili ve güvenli bir çözüm olarak kullanılabilecek bu esansiyel yağları karışımlar halinde ya da tek başına kullanmak iyi bir fikir olacaktır. Konu hakkında bir araştırma Kanada Tabipler Birliği dergisinde yayınlanmıştır ve öksürük baskılayıcı şuruplar hakkında önemli ifadeler kullanılmıştır. Bu şurupların 6 yaşından küçük çocuklarda kullanılmaması gerektiği ve çocuklar üzerine hiçbir faydasının olmadığı söylenilmiştir. Bunun da ötesini araştırma yetişkinler için yararlarının asgari düzeyde olduğunu ortaya çıkarmıştır. Pek çok uzman da öksürüğü gidermek için baskılama yerine odaklanmayı tavsiye etmektedir. Uçucu, bir diğer adı ile esansiyel yağlar iki şekilde etki de bulunabilir.

Okaliptüs yağı öksürük için çok faydalı bir yağdır ve balgam söktürücü olarak çalışmaktadır. Okaliptüs yağı vücudunuzu hasta eden toksinlerden ve mikroorganizmalardan arındırır ve kan damarlarını genişletmeye yardımcı olur. Okaliptüs yağı ciğerlere daha fazla oksijen girmesine izin verir ve bu durum da nefesin doğal ritmini yakalamasına yardımcı olacaktır. Bunun yanı sıra okaliptüs yağındaki ana bileşen madde, pek çok bakteri mantar ve virüslere karşı antimikrobiyal etkiye de sahiptir.

Okaliptüs yağını öksürüğe karşı uçucu bir yağ olarak kullanmanın en iyi yolu eve yatmadan önce 5 damla okaliptüs yağını yaymak olacaktır. Ayrıca öksürük şiddetini azaltmak için okaliptüs esansiyel yağı boynunuza ve göğüs bölgenize yüzeyinden uygulanabilir. Bir iki damla ile bunun için deneme yaparak başlayabilir ve sonra kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak 2 yaşından küçük çocukların cildine ise okaliptüs yağının kullanılması tavsiye edilmemektedir.

Nane yağı da antibakteriyel ve viral özelliklere sahip olması sebebiyle öksürükler için çok önemli olmaktadır. Vücut üzerinde serinletici bir etkiye sahip olan nane yağı mentol içermesi sebebiyle havayollarını rahatlatarak burundaki hava akışını iyileştirir. Aynı zamanda nane yağının tahriş olmuş boğazları ve kurumuş boğazı da rahatlattığı bilinmektedir. Esansiyel nane yağı sporcular tarafından da sıklıkla egzersiz performanslarını arttırmak için kullanılmaktadır. Nefes alma ve solunum yeteneğinin gelişmesine ve öksürük şiddetinin azalmasına izin veren özellikleri ile nane yağı dikkat çekmektedir.