Çörek Otu Yağı Faydaları Nelerdir, Nasıl Kullanılır?

Çörek otu yüzyıllardır tüketilmektedir ve son derece özel ve faydalıdır. Sıklıkla tercih edilmekte olan bu baharat özellikle alternatif tıp ile ilgilenen kişilerin de ilgisini çekmektedir. Çörek otu yağının nasıl kullanıldığının bilinmesi de büyük bir öneme sahiptir ve doğru bir şekilde kullanıldığı zaman pek çok faydayı beraberinde getirmektedir. Ancak bu yağın yanlış kullanımı durumunda bazı zararlar ortaya çıkabilir. Bu sebeple çörek otu yağının fazla kullanımı önerilmez. Doğru ve yeterli oranda kullanılması ile faydalarını ortaya çıkaran çörek otu yağı hem sürülerek hem de direkt ağızdan alınarak kullanılabilir. Bunun yanı sıra soğuk sıkım çörek otu yağı ile diğer çörek otu yağlarının kullanımı aynı olmaktadır ve aralarında bir fark bulunmamaktadır. Fakat tüketimi gerçekleştirmeden önce bir uzmana başvurmanız tavsiye edilir.

Genel olarak bir bardak suyun içerisinde bir tatlı kaşığı çörek otu yağı atılarak içilir ve aynı zamanda yemeklerin ya da salataların içerisine de bu yağ eklenebilir. Bir kase yoğurda bir çay kaşığı kadar konularak da tüketilebilen bu yağ kahvaltı öncesinde aç olarak da alınabilmektedir.

Soğuk sıkım olarak tüketilmesi gereken çörek otu yağı pişirilmeye uygun değildir bu sebeple yemeklere ve salatalara sonradan eklenir. Günde bir çay kaşığı olarak tüketimi de yapılabilecek olan çörek otu yağı su ile karıştırılarak da tüketilebilir.

Bu ürünün mideye herhangi bir zararı bulunmaz bu yüzden aç bir şekilde de tüketilmesi mümkündür. Bu durum tamamen bireysel bir tercihtir ve aç ya da tok karna tüketilebilir. Her iki durumda da faydalarını görmek mümkündür ve zayıflama konusunda etkili olmaktadır. Çörek otu yağı tıkanmış olan gözeneklerin açılmasını sağlar, mantar, sedef gibi hastalıklara iyi gelir ve hormonal sebeplerden dolayı çıkan sivilcelerin tedavisinde kullanılır.