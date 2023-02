Bu Salgın Gençlerde Çok Arttı! Masum Görünüyor Ama Çok Zararlı

2000'li yılların başında çıkan elektronik sigara, daha az zararlı olduğu iddiasıyla piyasaya sürülmüştür. Ancak dünya genelinde artık zararlı olduğu kabul edilmiştir. Türkiye'de satışı yasak olmasına rağmen, renkli ambalajları ve farklı aromalarıyla gençlerin ilgisini son zamanlarda fazlasıyla çeken e-sigara kolaylıkla satın alınabiliyor.

Elektronik sigaralar, sigaraya alternatif olarak sunulmasına rağmen, zamanla gerçek yüzü ortaya çıkmıştır ve artık kanser gibi birçok hastalığa neden olduğu bilinmektedir. Çoğu kişi elektronik sigaranın zararsız olduğunu iddia etse ve sigarayı bırakmaya yardımcı olabileceğini öne sürse de bu argümanların artık gerçek olmadığı ortaya çıktı. Elektronik sigaranın özellikleri, hedef kitle ve kullanım oranları hakkında Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Erol Sezer vatandaşlar için önemli bilgiler verdi.

E-SİGARA SALGINI

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Erol Sezer, ABD'de elektronik sigara kullanımı ciddi boyutta ve özellikle çocuklar arasında endişe verici derecede yaygın olduğunu söyledi. ABD'nin sigara ile mücadelede başarılı olduğuna dikkat çeken Sezer, son 50 yılda sigara kullanım oranlarının yüzde 50'den yüzde 12'ye düştüğünü belirtti. Fakat elektronik sigara kullanımında durumun çok ciddi olduğunu ifade etti.

Sezer, lise öğrencilerinin yüzde 30'unun son bir ayda elektronik sigara kullanmaya başladığını belirterek çocuklar arasında nikotin bağımlılığına neden olan bir elektronik sigara salgınının başladığına dikkat çekti. ABD’nin bu durumla hala mücadele ettiğini ve Türkiye’deki kullanımlardan bahsetti.

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Erol Sezer, üniversite öğrencileri arasında yapılmış iki çalışmada son bir ayda elektronik sigara kullanım oranının yüzde 3 olduğunu söyledi. Bu oranın ABD ile karşılaştırıldığında oldukça düşük olduğuna dikkat çeken Sezer, elektronik sigaranın bazı ülkelere hızla girdiğini, ancak Türkiye'nin elektronik sigaraya karşı kapılarını çıkışından itibaren kapattığı için kullanım oranlarının düşük kaldığını ifade etti.

Türkiye'deki elektronik sigara kullanım oranının düşük olmasının halkta rehavete yol açmaması gerektiğini söyledi ve her an artabileceği konusunda uyardı. Gençler arasında elektronik sigaraya olan ilginin her geçen gün arttığına dikkat çeken Sezer, elektronik sigaralardaki aromaların gençler üzerindeki etkisiyle ilgili olarak da görüşlerini paylaştı.

Prof. Dr. Recep Erol Sezer, elektronik sigaralardaki aromaların iki önemli işlevini açıkladı. İlk olarak, tat veren maddelerin asetaldehit miktarını yükselttiğinden söz etti ve bunun vücutta hücrelere zarar veren bir madde olduğunu ve nikotin ile bir araya geldiğinde, çocukların bağımlı olmaları kolaylaştırdığını ifade etti.

İkinci olarak da aromaların hoşa giden bir etkisi olduğunu ve bunun yeniden kullanma motivasyonu yarattığını söyledi. Uzun süreli kullanımda, kişilerde beyindeki değişiklikler nedeniyle konsantrasyon bozukluğu, dikkat eksikliği, huzursuzluk gibi sorunlara neden olduğunu vurguladı.

ELEKTRONİK SİGARA SİGARADAN DAHA MI İYİ?

Elektronik sigarada normal sigaraya göre daha az sayıda kimyasal madde olmasının daha az zararlı olduğu anlamına gelmediğini belirten Prof. Dr. Sezer, elektronik sigarada nikotin, propilen glikol ve bitkisel gliserin gibi çözücü maddelerin yanı sıra benzoik asit veya benzeri maddelerin de bulunduğunu söyledi.