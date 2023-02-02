Adet Döneminde Beyniniz Daha Yavaş Mı Çalışıyor? Dikkat Beyin Sisiniz Olabilir!

Adet dönemlerinin yaratmış olduğu hormonsal değişimler ile birlikte beyniniz de vücudunuzun diğer yerlerinde olduğu gibi bu durumdan etkilenebilir. Eğer siz de bu dönemde beyninizin adet görmeniz sebebiyle daha yavaş çalıştığını düşünüyorsanız haberimizin devamında yazılan yazıları daha dikkatli bir şekilde okumanız gerekmektedir. Adet döneminde beyin sisinden muzdarip olmanız olası bir durumdur. Hafif kafa karışıklığı beyin sisi, unutkanlık ve odaklanma güçlüğü gibi bazı geçici durumlar bilişsel zorluğu tanımlamak için kullanılmaktadır.

Beyin sisi ve PMS arasında yer alan bağlantılar ile ilgili yapılan araştırmalar sınırlı olmaktadır. Fakat bu durumun etkileri hayatınızda geniş bir yer kaplar. Örneğin bozulmuş konsantrasyon ve zihinsel bulanıklık iş hayatında gösterdiğiniz performansa da zarar verebilmektedir ve konu hakkında yapılan araştırmalara göre kafa karışıklığı gibi bilişsel olan durumlarda dahil olmak üzere PMS semptomları kişisel ilişkileri de etkileyebilmektedir.

Renkli dönemi öncesinde meydana gelen beyin sesini döngü sırasında yaşanan hormonal dalgalanmaları atfetmek çok yanlış bir yaklaşım olmamaktadır. Bazı hormonlar bilişte ve beyin işlevinde rol oynar fakat bu hormonsal değişikliklerin beyin sesini doğrudan bir katkıda bulunabileceği tam olarak yanlış anlaşılmış değildir. Konu hakkında yapılan çalışmalara göre düşük östrojen seviyelerinin bilişsel bozulmaya sebep olabileceği ortaya çıkmaktadır. Bunun yanı sıra daha yüksek östrojen seviyeleri de öğrenme ve hafıza ile ilgili gelişmelere neden olabilir.

Regl döneminde insülin seviyeleri de biraz kontrolden çıkabilir ve insülin direnci artış gösterebilir. Bu sebeple dalgalanmalar yaşayabilirsiniz ve hafızanız beyin işleviniz de bu durumdan etkilenebilir. Konu hakkında bir diğer teori de aneminin yorgunluk ve beyin sisi dahil olmak üzere PMS sırasında bilişsel problemlere katkıda bulunabileceği olmaktadır.

Elbette kişiden kişiye PMS belirtileri değişiklik göstermektedir. Menstrüasyon sırasında bazı insanlar yoğun bir beyin sisi yaşar fakat diğer insanlar ise bu durumdan çok fazla etki görmez. Psikolojik sorunlar ve sağlık problemleri diğer faktörlerin yanı sıra regl dönemlerinde yaşanılan semptomların yoğunluğunu ve türlerini etkisi altına alabilir.

Beyin sisi ile regl döneminde savaşmak için öncelikle kalp atış hızınızı yükseltmeniz gerekmektedir. Düzenli bir şekilde egzersiz yaparak beyin sisini azaltmaya yardımcı olabilirsiniz ve egzersiz yapmak insülin seviyesinin dengelenmesine de yardımcı olur ve bu şekilde beyne giden kan akışı artar. Bisiklete binme ya da yüzme gibi kar diyor egzersiz ya da yoga gibi düşük yoğunluklu bir aktiviteyi de tercih etmeniz oldukça faydalı olmaktadır. Yalnızca 20 dakikalık orta yoğunlukta yapabileceğiniz bir aktivite bile bilişsel performansı iyileştirmek için yeterli olabilir.

Uykunuzu öncelik vermek de bu durumla başa çıkmak için önemli bir konudur ve regl dönemi boyunca yeterli ve yüksek kalitede bir uyku almanız gereklidir. Ancak bunu gerçekleştiremiyorsanız beyin sisiniz büyük olasılıkla daha kötü bir durum alabilir. Uyku dinlenmenizi iyileşmenizi sağlarken ertesi gün de daha iyi bir şekilde çalışmanıza yardımcı olabilir.