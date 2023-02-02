Kolajen Eksikliği Belirtileri Nedir, Neden Olur, Tedavisi Nasıldır?

İnsan vücudunun elastik yapısını koruyan bir yapı taşı olan kolajen bazı durumlarda takviye isteyebilir. Özellikle ileri yaşlardan daha genç ve daha sıkı bir cilt görünümü için kişiler kolajen takviyesine başvurmaktadır. Bu sebeple kolajen eksikliğinin faydaları ve belirtileri ile ilgili internet üzerinden sıklıkla uzman görüşleri hakkında bilgiler aratılmaktadır.

Genel olarak sıkı bir vücuda sahip olmak ve genç görünmek kadınlar tarafından arzulanan bir şey olarak görülse de bu durum erkekler için de oldukça önemli olmaktadır. Cildin ilerleyen yaşlar sebebiyle elastik yapısının azalması sebebiyle meydana gelen sarkmalar ve kırışıklıklar pek çok insanın korkulu rüyası olmaktadır. Bu nedenle vücutta bir tür protein olarak bulunan kolajen genç kalmak isteyen hem erkek hem de kadınlar için önemli bir yere sahip olmaktadır. Kırışıklıklar ve ciltte görülen sarkmalar kolajen eksikliği sebebiyle meydana gelmektedir. Sizler için haberimizin devamında kolajen ve kolajen eksikliği ile ilgili hazırlamış olduğumuz yazıda merak edilen bilgileri bir araya getirerek önemli detayları paylaştık.

Farklı durumlar kolajen eksikliğinin görülmesine sebep olabilir ve sağlıksız beslenmede bunlardan biri arasında yer almaktadır. Vücutta kolajen adı verilen proteinin eksilmesine kolajen içeriği sahip olan gıdaları tüketmemek de neden olabilmektedir. Bunun yanı sıra doğal beslenmeden uzak bir şekilde beslenme düzeyini takip etmek de kolajen eksikliğinin nedenleri arasında yer almaktadır.

Özellikle sakatatlarda ve en fazla hayvansal gıdalarda bulunan kolajen tüketiminden tamamen uzak duran insanlarda kolajen eksikliği görülür. Son dönemde kolajen özellikle cilt bakımı için önemli bir yere sahip olmaktadır. Cildin elastik yapısını koruyan kolajen yaşın ilerlemesi ile beraber daha fazla önem kazanmaktadır. Vücut için oldukça faydalı olan bir protein türü olan kolajen eksikliği meydana geldiği zaman vücutta bazı tepkimeler ile kendisini gösterir. Diş et ve kanaması hassasiyeti tırnaklarda kırılmalar ciltte kırışıklıklar sarkmalar kişinin kendini yorgun hissetmesi enerji kaybı yaşaması vücutta morluklar burun kanaması kadınlarda selülit problemi ya da hareket etme de kısıtlamalar gibi durumlar kolajen eksikliğinin belirtileri arasında yer alabilir.

Kişiler tarafından kolajen eksikliğinin tedavisi de oldukça merak edilen bir konu olmaktadır. Kolajen eksikliğini doğal yollar ile tedavi etmek isteyen kişiler kolajen içerikli gıdaları tüketmektedir. Bu kapsamda kemik suyu sakatat balıklar tavuk eti yumurta havuç domates kaju kivi ve badem gibi besinler fayda gösterir. Bunun yanı sıra kolajen takviyesi tıbbi yöntemler ile de yapılabilir. Özellikle son yıllarda enjeksiyon ile kolajen aktarımı da oldukça popüler bir hal almıştır kullanılan bir diğer tedavi yöntemi de kolajen hapları olmaktadır.

Kemiklerde ve cilt üzerinde kolajen eksikliğinin en büyük etkileri görülebilir ve cilt üzerinde kırışıklıkların artması ya da sarkmalar bu duruma sebep olarak gösterilebilir. Eklemlerde ağrı ya da hareket kısıtlaması başlaması da kolajen eksikliğinin sebep olduğu durumlar arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra dokularda daha hızlı ve daha kolay bir şekilde zarar görebilir