Vitamin Eksikliği Belirtileri Nelerdir, Vitamin Eksikliği Nelere Yol Açar?

Vitaminler vücut için oldukça önemli bir yere sahiptir ve eksikliği hissedildiği durumda pek çok hastalığa sebep olabilir. D vitamini eksikliği vücutta sürekli halsizlik ve yorgunluk hissi yaratırken B12 eksikliği ise kansızlığa sebep olabilir. Vitaminlerin doğru şekilde ve uygun miktarda alınması ruh ve beden sağlığının korunması için oldukça önemlidir. Vitaminlerin vücuttaki tüm organ ve sistemleri etkileme sebebi ile yetersiz alınması durumunda farklı belirtiler ortaya çıkabilir. Vitaminler genel olarak doğal yollarla tüketilebilir fakat takviye almak ile ilgili uzman bir doktora başvurulması gerekli olmaktadır.

Bir takım sorunlar vücudun genel fonksiyonlarının işleyişinde ortaya çıktığı zaman çoğunlukla bu durumun sebebi vitamin eksikliği olmaktadır. Sağlıklı gıda tüketimi ve dengeli beslenmek vitamin eksikliğini önlemek için çok önemlidir. Daha dinç hissetmek, bağışıklığı güçlendirmek ve hastalıklardan korunmak için vitaminler vücudun en önemli ihtiyacı olmaktadır. Vitamin eksikliğine bağlı olarak insan vücudunda gelişen belirtilere dikkat etmek ise bu eksikliği hemen gidermek için oldukça önemli olmaktadır. Organik bileşenler olan vitaminler sağlığınızı önemli ölçüde etkiler. Vitaminler özellikle doğal besin kaynaklarında bulunur, enerji üretimine ve hücre yenilenmesine yardımcı olur. Ancak vitamin eksikliği durumunda ise pek çok hastalık ortaya çıkabilmektedir ve bu sebeple çeşitli hastalıklar ile karşı karşıya gelinebilir.

Vücutta birçok fonksiyonun işlevinde problemler ortaya çıkmasına sebep olan vitamin eksikliği oldukça zararlı bir durumdur. Vitamin eksikliğinin etkileri gözlerde, tırnaklarda ve derilerde çok fazla oluşur. Tırnaklarda kırılma ve görmede sorun gibi belirtiler vitamin eksikliğinin sebepleri arasında yer almaktadır. Sebze ve meyve ağırlıklı beslenmek ve dengeli bir beslenme düzeni oluşturmak, vitamin eksikliğini yaşamamak için önemli bir noktadır.

A vitamini eksikliğinde görmede bozukluklar ortaya çıkabilir, halsizlik baş gösterir, enfeksiyonlara karşı direnç azalır, ciltte kuruluk, saç ve tırnaklarda kırılmalar oluşur, dilde kızarıklık ve dudaklarda yaralar oluşur, görme ile ilgili problemler meydana gelir, göz parlaklığını yitirerek kuruyabilir ve gözyaşı yetersiz bir şekilde salgılanabilir.

Gereğinden fazla A vitamininin alınması durumunda ise karaciğerde büyüme, sinir sisteminde bozukluklar, ciltte pul pul dökülme, mide bulantısı, ayak içinde ve ayak tabanlarında renk değişimi gibi durumlar ortaya çıkabilir.

B12 vitamini eksikliğinde ise beyin ve sinir sisteminde geri dönüşü olmayan ve ağır hasarlar yaşanabilir. Bunu yanı sıra dilin şişmesi, kansızlık, cildin sararması, solması, dilin iltihaplanması, kol ve bacaklarda uyuşma, unutkanlık, halsizlik, hafıza kaybı ya da dikkat dağınıklığı gibi belirtiler görülebilir. Yine burun kenarında kuruma, çocuklarda iştah kaybı, depresyon hali, uyuşukluk, kolay hastalanma, yorgunluk, çocuklarda gelişme bozukluğu, diş eti hastalıkları, diş eti çekilmeleri, kemiklerde ağrı, kaslarda zayıflık, dolaşım sisteminde problemler ve yaraların geç iyileşmesi gibi durumlar B12 vitamini eksikliği yaşandığı zaman görülebilir.

Kabuklu deniz ürünleri, süt ürünleri, balık ve et B12 açısından zengin besinler olmaktadır.