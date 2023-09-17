Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni Varyant olan Eris varyantı ile ilgili merak edilenleri yanıtladı ve sağlık gündemine yapmış olduğu açıklamalar ile bomba gibi düştü. Koronavirüsün yeni varyantı olan Eris varyantının Türkiye'de 9 kişide görüldüğü açıklandı ve son açıklamalardan sonra yeni varyantın Türkiye'de tekrardan kısıtlamalara neden olup olmayacağı merak edildi. Türkiye'de varyantın görülmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade eden Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Alper Şener açıklamaları ile sağlık gündeminin üstü sıralarında yer aldı. Şener kapalı ortamlarda maskenin takılmasının gerekli olduğunu belirtti. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşları dikkatli olun çağrısında bulundu. Pandemideki gibi kısıtlama ve kapanma durumlarını beklemedikleri de açıklandı.

Türkiye'de koronavirüsün yeni varyantı olan Eris varyantının tespit edildiğinin açıklanması sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlar için yeni önlemler alınıp alamayacağı konusunda yanıt verdi. Kamuoyu ise geçmiş dönemde yaşanan pandemideki gibi yeni varyant sebepli hayatın olumsuz etkilenip etkilenmeyeceğini merak ediyor.

Merak edilenler hakkında açıklamada bulunan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Alper Şener 65 yaş üstü vatandaşlara kapalı alanda maske uyarısında bulundu.

Şener söz konusu varyantın dünyanın diğer ülkelerinde ve özellikle Avrupa'da görülmesi sonrasında Türkiye'de görülmemesinin mümkün olmadığını vurguladıi. 3 farklı varyantın farklı yerlerde görüldüğü konusuna vurgu yapıldı fakat eris varyantının diğerlerine göre daha baskın olduğu açıklandı.

Daha önce tanımlanan varyantlar ile bu varyant arasındaki belirtiler arasında açıklamalarda bulunan Şener, eklem ağrısı, ateş, burun akıntısı, kas ağrısı, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı, tat, koku kaybı, boğazda batma, boğazda yanma ve ishal gibi tabloların belirtiler arasında yer aldığını söyledi. Toplumdaki bağışıklama oranının ise hastalığı ağır geçirip geçirmeme ihtimalini belirlediğini dile getirdi.