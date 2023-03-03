0-3 Aylık Bebeklerde Uyku Düzeni Nasıldır, Bebekler Nasıl Uyur?

Özellikle gündüz vaktinde yeni doğan döneminde bebekler hayatların büyük bir kısımlarında uyumaktadır. Diğer taraftan çok az ya da hiç uyumayan bebekler de olabilir ve bu durumun çeşitli sebepleri bulunur. Genel olarak uyumayan bebekler ortam şartlarına bağlı olarak hazımsızlık ya da gaz gibi tıbbi nedenlere bağlı olarak uyuyamamaktadır. Bunun yanı sıra her gün yeni doğan bebeklerde uyku düzeni farklılık gösterebilmektedir. Bir bebek bugün çok az uyuduysa ertesi gün düzenli bir şekilde gündüz uykusu yapabilmektedir. Bu durum özellikle 0-3 ay için normal bir dalgalanma olarak görülür.

Gündüz uykusu yeni doğan bebeklerde çok önemlidir fakat sürekli olarak 45 dakikanın altında gündüz uykusunun yapılması çok fazla önerilmemektedir. Kısa süren uykular süreklilik gösterdiği zaman bebekler daha sonra geceleri de defalarca kalkmaya başlayacaktır. Bebekler ilk günlerde ortalama bir saat ayakta kalabilir ancak haftalar ilerlediği zaman bu süre artar ve bir bebek 4 aylık olduğu zaman ortalama 2 saat ayakta kalabilir. Ancak her gün bu süreler aynı şekilde seyretmeyecektir fakat bir haftalık sürece bakıldığı zaman bebeğinizin bir uyku düzeninin olması gerekli olur.

Bebeğinizin uyuması için ortama daha sessiz ve ışıksız bir hale getirmek size yardımcı olacaktır. Bebeğiniz gece vaktinde uyandığı zaman ışıklar kapalı olmalıdır ya da loş bir ortamın olması gereklidir. Uyku hormonu olarak bilmekte olan melatonin hormonu ışık bulunmayan ortamlarda daha rahat salgılanır.

Uyku düzeni ve bebek ilişkisi için yüksek ses çıkarmamaya ya da televizyonu açmamaya özen göstermeniz gerekmektedir. Aile içerisinde bebeklerin daha sağlıklı bir şekilde uyuması adına kısık sesle konuşulması gerekir ve uyku rutinlerinin yapılması tavsiye edilir. Bununla birlikte her uykudan önce bebeğinizin uykuya alışmasını sağlayacak aktiviteler yapmanız da size yardımcı olacaktır.