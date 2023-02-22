Bebekle Ten Tene Temas Nasıl Yapılır, Neden Önemlidir?

Hem anne hem de bebek için çok önemli olan ten tene temas etmek özellikle yeni anne adaylarının ve annelerin sıklıkla karşılaşmış olduğu bir terimdir. Ten tene temas doğru bir şekilde sağlık uzmanının yönergelerine göre yapıldığı zaman yenidoğana da pek çok yönden fayda sağlayacaktır. Peki ten tene temas nedir, ne anlama gelmektedir?

Bebek doğumdan hemen sonra annenin çıplak göğsüne yatırılır ve hem yenidoğan hem de anne bu sırada sıcak bir battaniye ile örtülerek ten tene temas gerçekleşir. Yeni doğanın anneye tentene temas etmesinin en az 1 saat süreli olmak üzere bebeğin ilk beslenmeye hazır olana kadar yapılması tavsiye edilmektedir. Doğumdan sonraki 10 dakika içinde gerçekleşen ten tene temas pek çok açıdan bebeğe fayda gösterecektir. Bunun yanı sıra bazı zamanlarda doğumdan sonraki 24 saat içinde de ten tene temas önerilmektedir.

Bebeğin anne karnında çok uzun bir süre kalması sonrasında ten tene temas çevreye uyum sağlamasına yardımcı olmaktadır. Doğumdan sonra ten tene temas anne ve bebek arasındaki bağı da destekler. Bu durum emzirmenin başlamasına da yardımcı olacaktır. Bunun yanı sıra ten tene temas hem annenin hem de bebeğin doğumdan sonra sakinleşmesine yardımcı olmaktadır. Doğumdan hemen sonra ten tene temas bebekte zararlı bakteriyel kolonizasyon ve enfeksiyonlardan korunmaya da fayda gösterir.

Babaların da bebek ile tentene temas kurduğu zaman vücutlarındaki oksitosin seviyesinin yükseldiği bilinmektedir. Babanın testosteron seviyesi düşer ve oksitosin seviyeleri bebekle ten tene temas kurdukları zaman yükselir. Hormonlarda yaşanan bu değişim gevşeme ve esenlik tepkisi yaratmaktadır. Bu durum babanın bebeğe karşı daha sevecen ve daha besleyici davranışlarla karşılık vermesine ve babanın bebekle daha iyi bir bağ kurmasına yardımcı olmaktadır. Bu sayede babalar daha duyarlı davranır ve bebeğin ihtiyaçlarının farkında olur. Babalar ten tene temas kurduktan sonra ebeveynlik becerileri konusunda kendilerine daha çok güvenir ve kendilerini bebeğe daha yakın hisseder. Sizler için haberimizin devamında ten tene temas kurmanın babalar ve bebekleri arasındaki ilişkileri nasıl güçlendirdiği ile ilgili detaylı bilgileri ve konu hakkında merak edilenleri yazdık.

Babaların yenidoğan bebekleri ile ten tene temas kuruması çok önemlidir ve babaların bu noktada bazı dikkat etmesi gereken noktalar bulunur. Tentene temas sırasını babanın üzerindeki kıyafetin çıkarılmış olması gerekir ve bebeklerini yarı yatar şekilde oturup onları göğsüne yatırmaları önerilmektedir. Bu sırada bebek sıcak tutulmalıdır ve bir battaniye ile örtülmesi tavsiye edilmektedir. Bebek doğrudan babanın çıplak göğsüne dikey bir konumda yerleştirilmelidir ve bebeğin omuzları babanın göğüs kemiğinin üzerinde olmalıdır. Baba bebeğe bol bol sarılmalıdır ve bebeğini uygun şekilde konumlandığından emin olunmalıdır. Bebeğin boynu ve başı düz olacak bir şekilde bir tarafa döndürülmelidir, uzatılmamalıdır ve bükülmemelidir. Bu sırada bebeğin burnunun ve ağzının açıkta kaldığından da emin olunması çok önemlidir.