Keto Diyeti Yapmak Zarar Veriyor

Keto diyeti hakkında yapılan yeni bir araştırmaya göre yüksek yağ ve düşük karbonhidrat içeren keto benzeri bir diyet programı bazı problemlere yol açabiliyor. Bu diyet kalp damarlarının tıkanmasına yol açabiliyor, kötü kolesterol seviyelerini yükseltebiliyor ve kalp krizi gibi damar rahatsızlıklarının riskini de iki kattan daha fazla artırabiliyor. 10 yıldan daha fazla süre olmak üzere yüksek yağ ve düşük karbonhidrat diyeti yapan 305 kişinin değerleri ile standart beslenme düzeni uygulayan 200 kişinin değerleri karşılaştırılarak ilginç sonuçlar elde edildi. Sizler için keto diyeti ile ilgili karşılaştırmayı yazdık.

Diyabet, sigara alışkanlıkları, obezite ve kalp rahatsızlığı olan insanları etkileyebilecek olumsuzluklara sahip olan kişilerin araştırmaya dahil edilmediği ifade edildi. Gerçekleşen karşılaştırma ardından yüksek yağ ve düşük karbonhidrat diyeti yapan insanlarda kalp damar rahatsızlıkları, kol ve bacaktaki atardamarların tıkanması ve felç gibi birkaç önemli kalp damar hastalığına yakalanma riskinin iki kattan daha fazla olduğu bilgisine ulaşıldı.

Keto diyeti uygulayan kişilerin yüksek kötü kolesterol ile karşı karşıya kalabileceği bilgisi öğrenildi. Diğer taraftan bu diyet ile kalp damar hastalıkları arasındaki ilişkiyi kanıtlamak için sınırlı sayıda veri olduğu bilgisine ulaşıldı. Araştırmaya katılan kişilerin %73'ünün kadını olduğu öğrenildi ve kadınların yaşam tarzlarını daha çok değiştirme ve daha çok diyet yapma eğiliminde olduğu bilgisine ulaşıldı. Diğer taraftan Keto diyeti uygulamanın yarardan çok zarar getirdiği bilgisi ulaşıldı ve yan etkilerinin göz ardı edilmemesi gerektiği açıklandı. Keto diyetinin uygulandığı sırada bitkisel kimyasalların, birçok önemli besin maddelerinin ve antioksidanların tüketiminin bırakıldığı açıklandı ve bu sebeple bu diyeti uygulamanın uzun vadede zarara sebep olabileceği aktarıldı. Bununla birlikte tam tahıllar, baklagiller ve meyve gibi yiyeceklerden mahrum kalındığı da ifade edildi.