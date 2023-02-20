Göğüs Ağrısı Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir, Tedavisi Nasıldır?

Farklı rahatsızlıklar sebebiyle göğüs ve göğüs kafesinde oluşan ağrılar oluşabilmektedir. Bu hastalıklar üşütme ve soğuk algınlığı gibi basit problemler olabileceği gibi tedavi gerektiren ve akciğer rahatsızlıkları gibi hastalıklar da olabilmektedir. Bu sebeple ağrı hissedildiği zaman bu durum önemsenmeli ve bir uzmana gidilmelidir.

Zencefil bal ve karabiber karışımı, ada soğanı çayı, kalp dostu besinler, meyan kökü çayı, nane limon çayı ve sıcak düş göğüs ağrısına iyi gelmeleri ile bilinmektedir. Bir doktora başvurmak ise sağlıkta kesin sonuç almak ve en doğru tedavi yöntemini uygulamak için mutlaka gerekli olmaktadır. Hafif şiddette görülen rahatsızlıklar için evde geçici bitkisel önerilerini sizler için haberimizin devamında yazdık fakat bu bilgiler reçete niteliği taşımamaktadır.

Genel olarak göğüs ağrısının kalp krizi belirtisi olabileceği düşünülür ve bu durum gerçekten de kalp krizinin bir habercisi olabilmektedir. Bunun yanı sıra çeşitli sağlık sorunları da göğüs ağrısının altında yatabilmektedir. Çoğunlukla mide, bağırsak sistemi ya da kas iskelet sistemine bağlı ağrılardan ve kalp hastalıklarından kaynaklanmakta olan göğüs ağrısında farklı türde ağrılar görülebilir. Örnek olarak kalp zarı iltihabı sebebiyle bir ağrı yaşanıyorsa bu durum hareket halindeyken şiddetlenir ve sırt üstü yatmak da ağrıyı arttıran bir durumdur.

Panik atak sebebiyle yaşanan göğüs ağrısı ise daha kısa sürelidir fakat bu durum vücudun her tarafına yayılabilmektedir. Diğer taraftan kalp sebebiyle yaşanan ağrılar da hareket halindeyken kendini belli ederek ortaya çıkar.

Bal ve karabiber karışımı göğüs ağrısı için önerilen bir karışımdır. Üşütme kaynaklı ağrılarda da oldukça etkili olan bu karışımı hazırlamak için yapılması gereken tek şey bir kase balın içerisinde 2 tatlı kaşığı karabiber ekleyip bu karışımı karıştırmak olacaktır. Göğüs bölgesine hazırlanan karışım sürülür ve streç yardımı ile kapatılır. 2 saat bu şekilde beklemeniz tavsiye edilmektedir ve daha sonra bölgeyi yıkayarak macundan arındırmanız önerilir. Ancak bu uygulama çocukları ve bebekleri ile tavsiye edilmemektedir ve dilerseniz zerdeçal da bu karışıma ilave edilebilecek bir besindir.

Ada soğanı da bal karabiber karışımı gibi göğüs ağrısına iyi gelen bir bitkisel öneridir. 1 tatlı kaşığı ada soğanı 1 bardak kaynar suyu eklenip 10 dakika demlenir ve isteğe bağlı olarak birkaç damla limon da karışım içerisine ilave edilebilir.

Göğüs ağrısını geçirmenin bir diğer etkili yolu da soğuk algınlığı sebebiyle yaşanan ağrıyı geçirmek için sıcak bir duş almak olacaktır. Sıcak suyun buharı duş alırken teneffüs edilirse bu şekilde solunum yolları rahatlar ve tıkanıklık ya da öksürük sebebiyle oluşan göğüs ağrısı hafifler.

Nane limon çayı da stres kaynaklı ya da soğuk algınlığı sebebiyle tüketilmektedir ve bitkisel bir çözüm olarak görülmektedir. Bu karışım aynı zamanda balgam giderici özelliği ile bilinir, vücuda dinçlik verir ve bu şekilde kişilerin kendilerini daha iyi hissetmesine yardımcı olur.