Muz Kabuğunu Cildinize Sürün, Sonuç Harika Olacak

Magnezyum, potasyum ve C vitamini gibi vitamin ve minerallerle dolu olan muz hem sağlıklı hem de lezzetli bir meyvedir. Muzu yedikten sonra kabuğunu ise hemen çöpe atarız fakat kabuk aslında bir şifa deposudur. Artık siz de muzu yedikten sonra kabuğunu çöpe atmayı bırakmalı ve onun yerine bu kabuğu cildiniz için kullanmalısınız. Bu durum her ne kadar kulağa tuhaf gelse de denediğiniz zaman etkileri gözle görülür olacaktır. Peki muz kabuğu faydaları nelerdir, nasıl kullanılır?

Yalnızca sağlıklı olması ile değil lezzetiyle de sıklıkla tercih edilen muz tam bir şifa deposu olarak görülür. Üstelik muzun yalnızca kendisi değil kabuğu bile pek çok şifayı içerisinde barındırır. Cilt üzerinde muhteşem etkilere sahip olan muz kabukları çöpe atılmak yerine cilde sürülmelidir. Sizler için muz kabuğunu cildinizde ve elinizde kullanılmanız tavsiye edilmektedir. Haberimizin devamında muz kabuğunun cilt üzerindeki faydaları hakkında detayları yazdık.

Yalnızca bir muz kabuğu kullanarak daha beyaz dişlere sahip olmanız mümkün olacaktır fakat çiğnemenize ise gerek yoktur ve bu yüzden panik yapmamanız gerekir. Dişleriniz boyunca muz kabuğunun içini tamamen bir muz ezmesi tabakası ile kaplanana kadar ovalamanız gerekmektedir. Bu işlemi 10 dakika boyunca yapmanız ve daha sonra dişlerinizi fırçalamanız önerilir. Dairesel hareketler ile 3 dakika boyunca dişlerinizi fırçalamanız ve bunu her gün tekrarlamanız çok önemli olmaktadır. Yalnızca 2 hafta sonra sonuçları görecek ve muz kabuğunun etkisini keşfedeceksiniz.

Muz kabuğunun üzerinde bulunan antioksidanlar cilt için harika etkilerde bulunur ve basit bir muz kabuğu cilt üzerinde oluşan kırışıklıkları engelleyebilir. Kabuğu yüzünüze sürmeniz ve daha sonra yarım saat boyunca beklemeniz çok önemlidir. Daha sonra yüzünüzü iyice yıkayın ve birkaç gün boyunca bu numarayı tekrar edin. Kırışıklıklarınız bir süre ardından gözle görülür bir şekilde azalacaktır.