Çocuklarda Kulak Ağrısına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer, Evde Tedavisi Nasıl Yapılır?

Çocuklarda görülen kulak ağrısının sebepleri pek çok duruma bağlı olarak gelişebilmektedir. Bu sebepler arasında kulak tıkanıklığı, diş çıkarma, boğaz enfeksiyonu ve orta kulak iltihabı gibi sebepler vardır. Görülen tüm bu rahatsızlıklar çocukların kulak ağrısı yaşamasına sebep olur fakat en çok görülen durum ise orta kulak iltihabı olmaktadır. Yetişkinlere göre orta kulak iltihabı çocuklarda daha sık görülür. Yetişkinlere oranla çocukların kulak enfeksiyonlarına yakalanma riski daha fazla olmaktadır. Çocuklarda kulak ağrısı neden olur sorusunun yanıtı da budur. Östaki borusunun kısa olması sebebiyle çocukların yaşadığı alerjik bir durum ya da basit bir soğuk algınlığı kısa süre içerisinde kulak enfeksiyonuna sebep olmaktadır. Bu durumda anne babaların merak ettiği konulardan biri olan çocuklarda kulak ağrısı nasıl geçer sorusunun cevabı da bu duruma bağlı olarak gelişebilmektedir. Alanında uzman bir doktora başvurmak ise bunun için ilk yapılması gereken şey olacaktır.

Tıbbi yöntemlere bakıldığı zaman enfeksiyonun tedavi edilmesi adına antibiyotik kullanımı gerekli olmaktadır. Buna ek olarak ağrı kesiciler ve rahatlatıcı spreyler de tedaviye eşlik etmektedir. Fakat daha ileri aşamada bir problem yaşanıyorsa cerrahi bir müdahale uygulanması gerekebilir. Ancak problem cerrahi müdahale gerektirecek büyüklükte değilse ve ani bir şekilde evde ağrı başladıysa anne babalar kulak ağrısı nasıl geçer düşüncesi ile baş başa kalmaktadır.

Ağrının hafiflemesi için bölge üzerine sıcak kompres yaparak bu ağrının hafifletilmesine yardımcı olunabilir. Fakat bu uygulamanın olası zararları sebebiyle öncesinde bir uzmana başvurmanız tavsiye edilmektedir. Sıcak kompres yapılması sonrasında ağrı hafiflemiyorsa temiz bir bez ile soğuk kompresin ağrıyı hafifletmesi de olası olacaktır. Bunun yanı sıra sakız çiğnemek de kulak ağrısının evde rahatlatılması için tavsiye edilen bir diğer yöntemdir. Yapılan çene hareketleri sakız çiğnerken kulağın rahatlamasını sağlayabilir. Sakız çiğnemek gibi esneme yönteminin oluşan ağrıya iyi geldiği bilinmektedir.

Alerjik problemler de kulak enfeksiyonlarını tetikleyebilir ve eğer çocukta kronik deri rahatsızlığı bulunuyorsa alerji ilacı kullanılarak ağrı ve kulak enfeksiyonu hafifletilebilir. Eğer gözle görülür bir şekilde kulaktan akıntı geliyorsa sadece dış kulak olmak üzere temiz bir bezle kulağı silmeniz rahatlatıcı bir etki oluşturacaktır.

İltihaplı olan kulağın üzerine yatmamanız da ağrıyı arttırmayacak bir durum olacaktır. Bol su içmek de pek çok rahatsızlık da tavsiye edildiği gibi kulak ağrısının hafiflemesi için önerilen yöntemlerden biri olmaktadır. Tedavi için bitkisel yöntemle cevap arayanlara sarımsak ya da soğan da tavsiye edilir. Sarımsak ya da soğan suyundan bir iki damla kulağa damlatmak ağrıyı azaltabilir fakat daha önce bir uzmana bu durumu danışmanız önerilmektedir.

Kulak ağrısını evde hafifletebilecek yöntemler arasında ağrı kesici özelliği ile bilinen zencefil suyu da bulunmaktadır. Bunun yanı sıra zeytinyağı da çatlakları ve kırıkları rahatlattığı gibi kulak ağrısını da rahatlatabilmektedir.