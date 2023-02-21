Gözünüzü Kaybedebilirsiniz! Uzmanlar Katarakt Ameliyatı Konusunda Uyardı

Katarakt, yaşlılıkla birlikte sıkça görülen bir göz hastalığıdır. Gözlerimizde bulunan şeffaf mercekler zamanla bulanıklaşır ve bu da görme kalitesinin düşmesine neden olur. Kataraktın ilerleme süreci yavaş geliştiği için birçok kişi görme sorunlarının farkına varmadan uzun bir süre yaşayabilir. Ancak ilerleyen zamanlarda, araç kullanmak, gazete okumak ve benzeri faaliyetlerde zorluk çekmeye başlanır. Bu sorunları çözmek için evlerdeki ışık miktarını artırmak ya da gözlük takmak yeterli olmayabilir.

Daha çok yaşlılıkta karşılaşılan bir göz rahatsızlığı olsa da bebeklerde bile görülebilen kataraktın ilerlemesi durumunda tek çözüm ameliyat olarak görülmektedir. Ancak uzmanlar, uygun koşullarda yapılmayan katarakt ameliyatlarının yaratabileceği olumsuz sonuçlara karşı hastaları uyardı.

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Yetik, yaptığı açıklamada kataraktın sadece ileri yaşlarda görülen bir hastalık olmadığını, doğar doğmaz bebeklerde bile görülebileceğini belirtti. Kataraktın her yaş grubunda ortaya çıkabileceğini ve hatta anne karnında bile gelişmeye başlayabileceğini söyledi.

KATARAKT NEDEN OLUR?

Göz merceğimizin yapısında ağırlıklı olarak su ve protein bulunmaktadır. Yaşlandıkça, bu proteinlerde parçalanma süreci başlamaktadır ve parçalanan protein parçacıkları zamanla göz merceğinin bulanıklaşmasına neden olur ve bu da görme sorunlarına yol açar.

Yaşlanmanın yanı sıra bazı faktörler de katarakta neden olabilir. Bunlar; göze alınan darbeler, diyabet, genetik miras, güneş ışıklarına çok maruz kalmak, sigara kullanımı, alkol tüketimi, radyasyon tedavisi, steroidler, bazı romatizma ilaçları, bazı psikiyatri ilaçları, kirli hava koşulları ve daha önce olunan göz ameliyatları olabilir.

KATARAKT NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Katarakt tedavisinde en etkili olarak görülen yöntem katarakt ameliyatıdır. Ancak eğer katarakt sorunları yaşam kalitenizi etkilemiyorsa ameliyata ihtiyaç duymayabilirsiniz. Erken evre kataraktta gözlük kullanımı ve aydınlatma miktarını arttırmak yardımcı olmaktadır. Fakat görmenizin daha da bulanıklaşması halinde, ışık kaynaklarının etrafında hale görmeniz durumunda, çalışırken görme sorunları yaşarsanız, araç kullanmakta zorlanırsanız, güneşte dışarı çıkmakta zorluk çekerseniz veya çift görme sorunu yaşarsanız katarakt ameliyatı yapılması şart olabilir.

Prof. Dr. Hüseyin Yetik de katarakt ameliyatı hakkında önemli noktalara değindi. Katarakt ameliyatının önemli bir tedavi yöntemi olduğunu ve hastaların günlük yaşamlarında anlamlı düzeyde görme problemi yaşamadıkları sürece ameliyat edilmeyebileceğini belirtmiştir. Ancak görme kaybının derinlik hissi gibi birtakım sorunlara neden olabileceğine dikkat çekerek, kataraktın klasik tedavi yönteminin ameliyat olduğunu vurgulamıştır.

GÖZ KAYBEDİLEBİLİR

Uzmanlar, diyabet, ilaç kullanımı ve travmanın kataraktı tetikleyebileceğini söyledi ve katarakt ameliyatının hafife alınmaması gerektiği konusunda uyardı. Yetik, katarakt ameliyatının son derece ciddi bir ameliyat olduğu ve mutlaka steril ameliyathanelerde yapılması gerektiği belirtti. Aksi takdirde, enfeksiyon kapılırsa gözün tamamen kaybedilebileceği ifade etti.

KATARAKT AMELİYATI NASIL YAPILIR?

Katarakt ameliyatı genellikle bir saat kadar sürer ve lokal anestezi tercih edilir. Operasyon sırasında kullanılan damla veya enjeksiyon sayesinde uyanık olunsa bile görülmez ve rahatsızlık hissedilmez. Gerektiği durumlarda yatıştırıcı ilaçlar da kullanılabilir. Ameliyat sırasında, doktor yapısal özelliklerini kaybetmiş merceğinizi çıkararak yerine şeffaf yapısı ve özel üretimiyle gözünüze uygun bir yapay mercek yerleştirir. Katarakt ameliyatından sonra genellikle hastanede yatış gerekmez, ancak yanınızda bir refakatçi bulunması önerilir. İki gözünüz için ameliyat gerekiyorsa, doktorunuz iki ameliyat arasında birkaç haftalık bir süre koyabilir.