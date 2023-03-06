Uykusuzluk Nasıl Tedavi Edilir, Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Organizma için yemek yemek, nefes almak ve su içmek gibi vazgeçilmez bir ihtiyaç olan uykunun çok önemli işlevleri bulunmaktadır. Gün içerisinde keyifli ve sağlıklı olmak adına kaliteli ve rahat bir uyku çok önemlidir. Erişkin bir insanın günde ortalama 7-8 saat uyuduğu düşünülürse insan ömrünün üçte birinin uykuda geçtiği ortaya çıkmaktadır. Yaşamak uyumadan mümkün değildir ve dolayısıyla kaliteli ve yeterli miktarda uyku olmazsa olmazdır. Gün içerisinde işlevlerimizi yerine getirmenin ve sağlığımızı korumanın vazgeçilmez bir zorunluluğudur.

İnsanlar uyudukları zaman zihinsel fonksiyonları yenilenir ve bedensel dinlenme gerçekleşir. Beden ve ruh sağlığı için düzenli bir şekilde uyumak çok önemli olmaktadır. Diğer taraftan uykusuzluk problemi ise bağışıklık sistemini kan şekeri düzeyini, kalp sağlığını ve beyin fonksiyonlarını etkileyebilir. Gün içerisinde uykunun dağılımı ve düzeni insanların biyolojik saati tarafından oluşturulmuştur. Işık ise insanların biyolojik saatine yol gösteren en önemli etkenlerden biridir. Işık gözler tarafından algılanır ve beyindeki ilgili merkeze ulaşır.

Uykusuzluk ise yetersiz gece uykusu sebebiyle gün içerisinde yaşam kalitesini ve insan sağlığını olumsuz anlamda etkilemektedir. Öğrenme güçlüğü, konsantrasyon güçlüğü, bitkinlik, yorgunluk, psikolojik belirtiler ya da aşırı sinirlilik hali gibi durumlar uykusuzluk sebebiyle ortaya çıkabilmektedir.

Bu durumun tedavi edilebilmesi için öncelikle uykusuzluğun sebeplerine yönelik kökenlere inen bir araştırmanın yapılması gerekli olmaktadır. Uykusuzluk şikayeti ile başvuruda bulunan hastaların bir bölümü sadece uyku alışkanlıklarının düzenlenmesinden önemli ölçüde faydalanmaktadır. Gün içinde gerçekleşen bir takım hatalar ise kronik uykusuzluğa sebep olabilmektedir. Gece gelen panik ataklar, huzursuz bacak sendromu ve uyku apsesi gibi farkı rahatsızlıklardan uykusuzluk sebebiyle yaşanabilecek olan durumlar arasında yer almaktadır. Diğer taraftan uyku ilaçlarını tercih etmek yerine uykusuzluğa neden olan temel problemin belirlenmesi ve buna uygun olan bir tedavi yönteminin yapılması gereklidir.