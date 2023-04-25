Bu 12 Sebzeyi Pişirerek Yemelisiniz, Çiğ Yemek Sağlıklı Değil!

Genel olarak sebzeleri çiğ tüketmenin daha sağlıklı olduğu söylenmektedir fakat bu durum her zaman geçerli değildir. Sebzeleri yemek yaptığınız sırada pişirmek kesinlikle onların daha lezzetli olmasını sağlamaktadır. Diğer taraftan sebzeleri pişirdiğiniz zaman besin değerlerinde değişikliklerde meydana gelebilmektedir. Sebzeleri pişirdikten sonra vitaminlerinin ölüp ölmediği de merak konusu olmuştur. Bu durumu yanıt ise hem evet hem de hayırdır. Çünkü bazı sebzelerde vitaminler pişirildiği zaman daha çok açığa çıkarken bazılarında ise kaybolmaktadır. İşte bu haberde pişirildiğinde vitaminlerini daha çok açığa çıkaran ve daha sağlıklı bir hal alan 12 sebzeyi yazdık.

Uzmanlar çiğ gıdanın daha sağlıklı olduğunu savunur ve konu hakkında bazı açıklamalarda bulunur. İnsan vücudunda bulunan sindirim enzimleri tarafından emilecek büyüklükteki moleküllere parçalanan gıdalar ile ilgili açıklamalar yapılmıştır. Bazı enzimlerde yediğimiz yiyecekler üzerinde sindirime yardımcı olmaktadır. Pek çok enzim ısıya karşı hassas özellik gösterir ve tüm enzimler belli bir derecenin üzerinde işe yarayamaz.

Pişirme işlemi sırasında gıdaların enzimleri yok olur ve uzmanlar vücudun sindirim için daha fazla enzim üretmek zorunda olduğunu ifade eder. Bu durum vücutta enzim eksikliğine sebep olabilir ve vücutta stresi arttırır. Bununla beraber söz konusu iddiayı destekleyecek bilimsel bir çalışma ise mevcut değildir.

Gıda enzimlerinin asıl amacı hakkında bilgi paylaşımında bulunan bazı bilim insanları insanların sindirim sistemine destek vermek ve bitkinin büyümesini desteklemek olduğunu ifade etmiştir. Bilim bununla beraber henüz enzimleri değişmiş pişmiş gıdaları yemenin sağlık üzerine olumsuz etkilerini de göstermiş değildir. Bir takım besinler açısından çiğ gıdalar pişmiş gıdalara göre daha zengin içeriye sahip olabilir. Domates, ıspanak, kuşkonmaz, mantarlar, havuç, yeşil fasulye, baklagiller, patlıcan, brüksel lahanası ve lahana, patates ve kereviz haberimizin başında açıklanan 12 sebze arasındadır.