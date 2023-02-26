Normal Doğumu Kolaylaştıran Şeyler Nelerdir? Doğum Sırasında Rahat Olmanız İçin Öneriler!

Doğum anına daha kolay ve daha rahat bir şekilde gerçekleştirebilmeniz için imgeleme yapmanız tavsiye edilmektedir. Pozitif bir anıyı çağırmak ya da gündüzün harika bir şekilde geçeceğini düşünmek gerçekten kaliteli ve iyi bir zaman geçirmenizi sağlayacaktır. Öncelikle harika bir gün geçirdiğinizi düşünün. Kendinizi güvende hissettiğinizi, sevdiklerinizin yanında olduğunuzu, güldüğünüzü ve eğlendiğinizi hayal edin. Bu şekilde favori anınızı bulmanız sonrasında doğum yaparken sizinle beraber olacak kişiyle bu durumu paylaşın ve detayları paylaşın.

Ortamın sıcak ya da soğuk olduğunu, nasıl kokuların olduğunu ve hangi sesleri duyduğunuz çok önemli olmaktadır. Doğum anında eşiniz, anneniz ya da yanınızda kim olacaksa rahatlamakta zorlandığınız sırada o kişinin size bu anları hatırlatması detayları hissetmenize yardımcı olacaktır. Gözlerinizi kapattığınızda tekrar o anıya geri dönebilir ve imgelemenize fayda gösterebilirsiniz. O muhteşem anları birkaç dakika boyunca gözleriniz kapalı olacak bir şekilde düşünün ve stres yapmayı bırakarak kendinizi rahatlatın.

Güzel bir anı bulmaya çalıştığınızda gerçek hayat işe yaramıyorsa bu sefer hayalinizdeki ideal bir ortamı yaratıp o ortama odaklanabilirsiniz. Düşüncelerinizin gerçekten daha önce tecrübe edilmiş olup olmaması önemli olmamaktadır. Çünkü imgeleme yapıldığı zaman beyniniz bu durumun gerçek hayatta yaşanıldığını düşünecektir. Hayal kurmak için öncelikle gözlerinizi kapatmanız ve birkaç dakika boyunca vücudunuzu rahatlatmak için nefes alışverişlerinize konsantre olmanız gerekmektedir. Kendinizi iyi hissedebileceğiniz bir ortamda hayal edin nasıl bir yerde olduğunuzu düşünün. Orada olması mümkün olmayan bir sanatçının ya da uzun zamandır görüşmediğiniz bir yakınınızın da orada olduğunu hayal etmeniz sizin rahatlamanızı sağlayacak bir durumdur. Çocukluğunuzda sıklıkla yaptığınız gibi rahatlayın ve hayal edin bu durum kalbinizi güzel duygularla dolduracak ve sinir sisteminizi yatıştıracaktır.

Kan dolaşımınızın durmaksızın devam ettiğini, hem bebeğinize hem size kan pompalayarak her ikinizi de canlı tuttuğunu hayal etmeniz gerekmektedir. Doğum sırasında rahim kaslarınızın olması gerektiği gibi kasılıp gevşediğini ve bebeğinizin nazikçe dışarı itildiğini düşünün. Aynı şeyleri doğum sırasında da hayal ederek kolay bir doğum anı yaşamınıza olanak sağlayabilirsiniz.