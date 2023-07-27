Eğer siz de özellikle tatil zamanlarında o kent senin bu kent benim diyerek tatil planı yapıyor ya da kendinizi yollara vuruyorsanız burada dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta vardır. İş sebebiyle de seyahatlere çıkıyorsanız dönüşünüzde fazla kilolar ile dönmeniz de mümkün olabilir. İş sebebiyle ya da tatil olarak yapılan seyahatler insan metabolizmasının bazı anlarda bozulmasına sebep olabilmektedir. Özellikle de iş yoğunluğu yüksek sık seyahat eden ve stres altında olan kişilere kötü ve düzensiz bir şekilde beslenmesi ile kilo kontrolü de zorlaşacak olan bir durumdur. Bu durumun en önemli sebeplerinin başında da yapılan yolculuk esnasında abur cubur yeme isteğinin artması ile beraber normal tüketimden çok daha fazlasını yemeye ihtiyacı gelmektedir.

Tatil sırasında insanların alıştıkları beslenme rutinlerinin dışına çıkılması tüm seyahat boyunca sağlıksız olan yiyecekleri tercih edeceğimiz anlamına taşımamaktadır. Elbette bazı günlerde küçük kaçamaklar yaşanabilir fakat bunu daha sonra dengeli bir şekilde beslenerek telafi etmek de mümkün olacaktır.

Kahvaltı günün en önemli öğünüdür ve hiçbir şekilde atlanmaması gerekmektedir. Bu şekilde siz de fazla kalorili besinleri daha az rağbet edebilir hem de gün içinde daha zinde olabilirsiniz. Sizler için tavsiye edilen durum açık büfe kahvaltılardan eğer mümkünse uzak durmanız olacaktır. Domates, zeytin, peynir, yeşillikler, salatalık, meyveler ve tam tahıllı ekmekleri içeren Akdeniz tarzı bir kahvaltı sizin için iyi bir tercih olabilir. Eğer bunları bulamıyorsanız süt ve meyve yanına sütlü tahıl gevreği ya da omlet de tercih edebilirsiniz.

Özellikle kahvaltı sırasında sosis, jambon, salam, sucuk ve pastırma gibi mümkün olduğu kadar işlenmiş et ürünlerinden kaçırmanız gerekli olmaktadır. Diğer öğünlere protein ihtiyacını saklamanız gerekir ve bu dikkat edilmesi gereken bir konudur. Elbette şekersiz olmak kaydıyla kahvaltının yanında kahve ya da açık çay da tercih edebilirsiniz.