Grip Nasıl Geçer, Gribe İyi Gelen Doğal Besinler Nelerdir?

Bugünlerde grip ve nezle gibi hastalıklar yoğun bir şekilde görünmektedir ve pek çok insanda ortaya çıkmaktadır. Hasta olmadan önlem almak da yapılabilecek olan en iyi şeydir. Bu sebeple doğanın şifalı besinlerine soframıza yer vermemiz gerekir ve bu bağışıklık sistemimizi güçlendirecek bir durumdur.

Gereksiz antibiyotik kullanımı tüm dünya için öldürücü bir tehdittir ve Türkiye bu konuda Avrupa birincisidir. Pek çok insan en basit hastalıklarda bile hemen antibiyotiğe bel bağlamaktadır. Ancak konu hakkında yapılan bilimsel çalışmalara göre gereksiz bir şekilde antibiyotik kullanımı vücudun mikroplar ile savaşma yeteneğini azaltmaktadır. Bu durum bağışıklık sisteminizi zayıflatabilir ve hatta ölümcül bir tabloya bile sebep olabilir.

Bu konu ile ilgili olarak beslenme ve diyet uzmanı Şeyda Sıla Bilgili Bağışıklık sisteminin insan vücudunu hastalıklara karşı koruduğunu söylemiştir. Bağışıklık sisteminin zararlı mikropları fark edip yok etmeye çalışan bir sistem olduğunu belirten bilgiler bağışıklık sistemini antibiyotik kullanmadan doğal formüller ile güçlendirmenin mümkün olduğunu anlatmıştır. Sonbahar ve kış aylarında tüketilmesi gereken 10 doğal antibiyotik ile bağışıklık sistemimizi güçlendirmek olasıdır.

Sarımsak ve soğan doğal antibiyotik olarak bilinir ve binlerce yıldır pek çok tıbbi amaç ile kullanılmaktadır. Özellikle soğan ve sarımsak çiğ tüketildiği zaman içerisinde bulunan bileşikler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve kansere karşı hücre onarımını da kolaylaştırır. Pek çok kişi kokusundan dolayı sarımsak kullanımından kaçırmaktadır ancak her gün 2 diş sarımsak sofrada yer bulmalıdır. Soğan da sarımsak ile aynı ailedendir ve hücre hasarına karşı koruma özelliği ile bilinir. Bağışıklığı kuvvetlendiren çok güçlü bir antioksidan olan soğan oldukça faydalıdır.

Mikropların kol gezdiği bu günlerde kefir tüketimi vücut direncini arttırmada birebir olmaktadır. Kefir düzenli olarak tüketildiği zaman son yıllarda yapılan çalışmalara göre üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu özellik göstermektedir. Kefir gribal enfeksiyonlara karşı da korur ve bağırsakta kanser oluşturan etkenleri engeller. Sindirim sistemine de probiyotik özelliği sayesinde yararlı olan kefir iştahsızlık, uykusuzluk ve sinirsel rahatsızlıklara iyi gelir.

Ispanak bağışıklık sisteminin süper besinlerinden biri olur ve enfeksiyonlara karşı savaşır. Vücudu korumakla kalmayan ıspanak beyin yaşlanmasında geciktirmektedir.

Turp içerisinde bulunan yüksek diyet lifi, fosfor, folik asit ve C vitamini sayesinde tam bir sağlık kaynağı olmaktadır. Çok güçlü bir antioksidan olan turp soğuk algınlığı gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır. Boşaltım ve sindirim sistemini de destekleyen turp öksürüğe iyi gelmektedir en az kendisi kadar faydalı olan yaprakları da salatalarda kullanılabilir.

Zencefil ise doğanın mucizevi besinlerinden biri olmaktadır ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı savaşır.

Kırmızı biberde potasyum ve C vitamini açısından zengin bir besin olmaktadır. Potasyum kalp krizi riskini azaltır iltihap çözücü etki gösterir ve ağrı kesici olarak bilinmektedir. Mikrop öldürücü özelliği ile kış aylarında şifa kaynağı olarak öne çıkan kırmızı biber mide asidini de düzenlemektedir. Gerek kurutulmuş kırmızı bibere gerek taze kırmızı bibere sofralarda yer vererek bu besinden hem sağlık hem de lezzet açısından faydalanmanız mümkün olacaktır.