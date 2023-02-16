Bu Önlemleri Alarak Afet Sonrası Salgınları Engelleyebilirsiniz!

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremden etkilenen 10 ilde arama-kurtarma son süratle devam ediyor. Depremin üstünden 11 gün geçmesine rağmen enkaz altından hala canlı çıkan mucizeler oluyor ve diğer vatandaşlara da umut veriyor. Tüm Türkiye de depremzede vatandaşlara canla başla yardım etmeye çalışıyor.

Ancak ne yazık ki afet bölgesinde hayat şartları hala son derece zorlayıcı. Kış şartlarından oldukça etkilenen vatandaşlar bir şekilde hayata yeniden tutunmaya çalışıyor. Soğuk havanın yanı sıra deprem bölgesinde ortaya çıkması muhtemel salgın hastalıklar da vatandaşları korkutuyor. Uzmanlar da bölgede yaşanabilecek olası bir salgın hastalığı önlemek için çeşitli önerilerde bulunuyor.

İÇME SUYU VE GIDALAR

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ali Asan tarafından yapılan açıklamada, 10 ilimizde yaşanan deprem gibi büyük felaketlerin ardından çok sayıda salgın hastalığın görülebileceği belirtildi. Bu hastalıklardan ilkinin su kaynaklı salgınlar olduğunun altını çizdi. Bu süreçte temiz içme suyunun sağlanmasının önemini vurgulayan Doç. Dr. Asan, vatandaşların mümkünse şişelenmiş kapalı suları tercih etmesi gerektiğini söyledi. Bunun yanı sıra vatandaşlara uygun tuvalet, kanalizasyon ve alt yapı sistemleri de sağlanması gerektiğini ifade etti.

Deprem bölgesinde dikkat edilmesi gereken bir başka hususun da gıda güvenliği olduğunu belirten Dr. Asan, deprem bölgesinde gıdaların muhafaza edilmesi için uygun yerler olmadığı için kolay bozulmayacak gıdalara yönelinmesi gerektiğini vurguladı. Bozulan gıdaların ishal ve benzeri gıda kökenli salgınlara neden olabileceğini söyledi.

KİŞİSEL HİJYEN

Depremzedelere ve orada yardım eden kişilere önemli uyarılarda bulunan Dr. Asan, kullanılan malzemelerin de kirli olabileceğini ve bunu engellemek için de ellerin mutlaka yemekten önce yıkanması gerektiğinin önemini ifade etti. Vatandaşların tuvalete gittikten sonra da su ve sabunla yıkamasının hayati önem taşıdığını belirtti. Su ve sabunun olmadığı durumlarda da klasik el dezenfektanlarıyla temizlemek gerektiğini hatırlattı.

MASKE KULLANIN

Deprem kış aylarında meydana geldiği için beraberinde solunum yolu enfeksiyonlarını da getirdiğini söyleyen Dr. Asan, insanlar kalabalık ve kapalı ortamlarda bir araya geldiği için oradaki kişilere enfeksiyon bulaşma riskinin arttığını ifade etti. Pandemiden yeni çıktığımızı ve hala tam anlamıyla kurtulamadığımızı belirterek deprem bölgesinde maske takmanın öneminin altını çizdi. Kişilerin hapşırıp öksürürken varsa kağıt mendil kullanmasını, yoksa da ağız kola kapatılarak öksürülmesi gerektiğini belirtti.

YARALARA DİKKAT

Vatandaşların dikkat etmesi gereken bir diğer konunun da deprem sırasında meydana gelen yaralanmalarda oluşabilecek enfeksiyonlar olduğunu söyledi ve yapılması gerekenleri açıkladı. Yaraların hızlıca temizlenmesi gerektiğini ve kapatılacaksa hızlı bir şekilde kapatılması gerektiğini anımsattı. Böylece enfeksiyonun gelişmesi engellenecek. Bunun yanı sıra yaralanmadan ortaya çıkan bir enfeksiyon olan Tetanos’un toprakta da demirde de olabileceğini ifade etti. Bu kapsamda hastalarda yaranın temizliğinin önemini vurguladı. Mümkün olduğu durumlarda enfeksiyon hastalıkları uzmanı ya da ilgili hekimin değerlendirmesi ile birlikte tetanos aşısı yapılmasını önerdi.



