Kadınlar Regl Olunca Neden Tatlı Yemek İster?

Pek çok kadın regl dönemini yaşamadan önce ya da sonra şekerli besinler tüketmek istemektedir. Bu durum duygusal bir davranış olarak da yorumlanabileceği gibi hormonlardan da kaynaklanabilmektedir. Kadınlarda regl oldukları zaman hormonlarından kaynaklanan olumsuz ruh hallerini iyileştirebilmeleri adına tatlı yeme ihtiyaçları oluşabilmektedir. Genel olarak her 28 günde bir regl olan kadınlar bu süreç içerisinde yoğun bir şekilde tatlı yeme ihtiyacı duyabilir. Peki yaşanan tatlı krizleri ve regl olma dönemi arasındaki bağlantının sebebi nedir, bu durum neden yaşanır?

Kadınların hormonlarındaki değişiklikler sebebiyle şeker isteği oluşabilmektedir. Progesteron hormonu regl dönemi başlamadan önce düşer ve östrojen hormonunda bir artış yaşanır. Bu durumda kan şekeri düzeylerinin düşmesine sebep olarak görülebilir. Beyin kan şekeri seviyeleri düştüğü zaman şekeri yenilemek adına sinyaller gönderir ve bu sebeple tatlı krizleri de yaşanabilir. Bunun yanı sıra regl ya da öncesi dönemde insan vücudunda stres hormonu olarak tanınan kortizol hormonu da yükselecek ve bu durum kadınların ruh hallerinde değişiklikler olmasına sebep olacaktır.

Kortizol hormonunun yükselmesi ile kadınlar kendilerini depresif, üzgün ya da mutsuz hissedebilir. Regl şikayetleri arasında olumsuz bir ruh halinden de sıklıkla bahsedilmektedir. Kortizol hormonunun artış göstermesi ile birlikte kişi huzursuz hissetmeye başlayabilir. Bu sırada vücut bu kişilere mutluluk hormonu olan serotin hormonunu yükseltmek için sinyal göndermektedir. Şeker ise bunun için ideal bir çözüm olmaktadır. Serotin hormonunun yükselmesini sağlayacak olan şeker kişiyi daha iyi bir ruh haline sokacaktır. Diğer taraftan herkes için aynı durumun geçerli olmadığı da hatırlanmalıdır. Bu dönemde bazı kadınların tatlı ihtiyacı hissetmesi koşullanma sonucunda da ortaya çıkabilir. Bu durum dengesizleşen hormonlara karşı yiyeceklerde aranan psikolojik bir dayanağın göstergesi olacağı gibi öğrenilmiş bir davranış da olabilecektir.