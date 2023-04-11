İlkbaharda Daha Canlı ve Taze Bir Cilde Sahip Olmak İçin Neler Yapılmalıdır?

İlkbahar mevsiminde daha sağlıklı görünen bir cilde sahip olmak için dikkat edilmesi gereken noktaları paylaşan Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk merak edilenleri yanıtladı ve sağlık gündeminin üst sıralarında adından söz ettirdi.

Diğer insanlara ve aynaya baktığımız zaman kendimize karşı çekici güzel ve zarif görmemizin yolu sağlıklı bir ciltten geçer. Bu sebeple cildimize bakım yapmak ve özen göstermek çok önemli olmaktadır. Mevsimlerin değişmesi ile beraber cilt bakımı uygulamaları da değişiklik göstermektedir. Etkili olarak bir rutini takip etmek ise cildi sivilcelerden ve kırışıklıklardan uzak tutmaya fayda gösterir ve cilde pürüzsüz ve taze bir görüntü kazandırır.

Nem ve sıcaklık seviyelerinde bahar mevsimi boyunca dramatik bir değişiklik yaşanmaktadır. Özellikle sıcak havalarda aşırı derecede güneşe maruz kalmak ise ciltte tahrişe sebep olur. Cilt bu sırada değişime uğradığı için güzel bir yumuşak kalabilmesi adına bakımına çok dikkat edilmesi gerekir.

Ölü derilerden kurtulmak ve cilde arındırmak mevsimsel etkilerin olumsuz taraflarından kaçınmak için çok önemlidir. Vücudumuzun en büyük kısmı olan deri özellikle yaz aylarında sürekli bir şekilde nemli ve sıcak rüzgarlar ile savaşmaktadır. Kış ayları geldiği zaman ise rüzgar ve soğuk hava cildi kurutur ve geride ölü hücreler kalır. Bu sebeple canlı bir cilde sahip olmak istiyorsanız bu hücreleri pul dökmeniz gerekli olmaktadır. Bunun yanı sıra ölü hücreleri ciddi yüzeyinden çıkarmak da cilt dokusunu iyileştirmeye fayda gösterecektir. Hücreleri ve donuk cildi uzaklaştırması sebebiyle özellikle peeling ilkbaharda tavsiye edilmektedir.

Eski ciltten ve ölü hücrelerden kurtulmak ise sağlıklı temiz ve taze hissedeceğiniz anlamlarına gelmektedir. Bu durum size gençlik hissi verecek ve iyi bir cilt dokusu ile tonuna kavuşmanıza fayda sağlayacaktır.