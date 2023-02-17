Mide Hazımsızlığı Nasıl Geçer, Mide Hazımsızlığına Ne İyi Gelir?

Tıp literatüründeki ismi dispepsi olan hazımsızlık pek çok insanın günlük hayatında yaşadığı bir sorundur. Bu durum halk arasında ise şişkinlik ya da mide hazımsızlığı olarak isimlendirilir. Ancak bu bir hastalık değil hastalığın oluşturduğu bir semptom olarak ortaya çıkar. Bu sebeple bu problemden muzdarip olan kişilerin en kısa süre içerisinde doktora başvurması gerekmektedir. Karnın üst kısmında bulunan bölgede meydana gelen bazı rahatsızlık verici hisler bütünü mide hazımsızlığı olarak isimlendirilebilir. Dolgunluk hissi, bulantı, ağrı ve yanma gibi belirtiler ile kendini gösterebilen bu durum genel olarak sindirim sistemi rahatsızlıklarından kaynaklanır. İştahsızlık, şişkinlik, yutma güçlüğü, terleme, nefes darlığı, kilo kaybı, göğüs ağrısı ve çarpıntı gibi durumlar da mide hazımsızlığının belirtileri arasında yer almaktadır.

Genel anlamda bu belirtileri gösteren mide hazımsızlığı hastadan hastaya da farklılıklar ile ortaya çıkabilir. Bu belirtileri taşıyan kişilerin bir uzmana başvurması çok önemli olmaktadır. Bu semptom sindirim sistemi hastalıkları ile doğrudan ilişkilidir fakat mide hazımsızlığına sebep olan durumlar ile ilgili detaylı bir açıklama gerekirse pek çok sebep bulunmaktadır.

Sigara kullanımı, lokmaları yeteri kadar çiğnemeden yutmak, hızlı yemek yemek, alkollü, kafein içeren ya da asitli içecekler tüketmek, kızartma gibi fazla yağlı besinler tüketmek, fazla miktarda çikolata yemek, baharatı bol yiyecekler tüketmek, paketlenmiş gıda tüketmek, mide fıtığı, mide kanseri, gastrit ve ülser gibi sindirim sistemi hastalıkları, mide asidini arttıran ilaçlar, safra kesesi taşı, duygusal travmalar, yoğun stres ya da genetik faktörler mide hazımsızlığı durumunun yaşanmasına sebep olabilmektedir.

Görüldüğü gibi mide hazımsızlığına pek çok şey sebep olabilir fakat bu durum genellikle şişkinlik olarak tarif edilmektedir. Bu durumun önüne geçmek ya da önlemler almak için ise yavaşça yemek yemek, lokmaları daha çok çiğnemek, paketlenmiş gıdaları tüketmeyi bırakmak, kafein içeren, asitli ve alkollü içeceklerin tüketimini azaltmak, baharatlı ve fazla yağlı yiyecekler tüketmemek ve çikolata tüketimini azaltmak gerekmektedir. Hazımsızlık şikayetleri beslenme rutininde yapılan değişikliklere rağmen geçmiyor ve kalıcı oluyorsa acil bir şekilde uzmandan yardım almanız ve tıbbi ilaçlar kullanmanız gerekecektir. Alternatif yöntemler ile beraber hazımsızlık problemi nasıl geçer diye baktığınızda ise doğal çaylar ve doğal desinler karşınıza çıkabilir. Doğal çözümler olarak civanperçemi bitkisi kullanılmaktadır. Hazımsızlık için birebir olduğu belirtilen civanperçemi ılık suya atılır ve şişkinlik giderici özelliği ile bilinir.

Hazımsızlık problemi pek çok kişinin hayatını belirli bir dönemde etkileyebilir ancak bu rahatsızlığın her zaman ciddi bir hastalığa işaret etmediği de bilinmelidir. Diğer taraftan çok şiddetli bir hazımsızlık problemi yaşanıyorsa kişilerin bir sağlık kuruluşuna başvurması ve detaylı bir muayeneden geçmesi gereklidir. Bu şekilde altta yatan bir hastalık varsa bu nedenle bir tedavi uygulanması gerekebilir. Eğer yaşanan hazımsızlık probleminin şiddeti çok hafifse bu durumda herhangi bir tedavi uygulanmasına gerek olmayacaktır.