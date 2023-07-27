İnsanların susuz kaldıklarını anlamak için bazı yöntemler vardır ve bu yöntemleri sizler için sağlık haberimizin devamında yazdık. Pek çok insan su içmeyi unuttuğunu ve gün içinde susuzluk hissetmediğini söylemektedir. Bu sebeple sizlere tavsiyemiz yanınızda bir şişesi taşımanız olacaktır. Su içmeye devam etme zorunluluğu yanınızda su hiç şişesi taşıdığınız zaman pekişecek olan bir durumdur. Fakat sizler günün belli saatlerinde ve belli zamanlarda çok miktarda su içmek yerine tüm güne su alımı durumunu yayabilirsiniz. Diğer taraftan meyveler ve sebzelerde su içerikleri açısından yüksek olmaktadır. Çeşitli sebzelerin ve meyvelerin hemen hemen hepsinin en az %80'i sudur fakat su içeriği farklı olabilir. Bunun yanı sıra beslendiğiniz sırada daha fazla sebze ve meyve eklemek su içeriği düşük besinlerin alımının sınırlamaya ve daha fazlası olamaz yapmanıza fayda gösterecektir. Çilek, karpuz, kavun, salatalık, domates, ananas ve marul yüksek su içeriğine sahip olan besinler olarak bilinmektedir.

Sıvı alımı egzersiz öncesinde önemli bir noktadır ve sizler de uzun süre boyunca yoğun egzersizler yapmak adına yapacağınız egzersizin 2-4 saat öncesinden başlayarak sıvı tüketmelisiniz. Egzersiz yaptığınız sırada bir sıvı kaybı oluşabilir ve sizin de daha sonra bu sıvıyı yerine koymanız önemli bir noktadır. Bu nedenle her 10-20 dakikada büyük bir yudum su alabilir ve kaybedilen sıvı miktarına düşürmeye çalışabilirsiniz. Eğer aşırı terleme durumunuz bulunuyorsa kaybedilen mineralleri yerine koymak adına sporcu içeceklerini tercih etmeniz de olası bir durumdur.

Egzersizin bitimi ardından hidrasyonu sağlamak adına egzersiz öncesinde ve sonrasında kendinizi tartmanız ve kaybettiğiniz her kilo yerine su içmeniz önemli bir nokta olmaktadır. Su içmek vücudunuz ve sağlığınız için iyi bir seçim olacaktır çünkü dokularınıza sindirim sisteminden su hızlı bir şekilde geçecektir.