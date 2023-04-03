Kalbe Hangi Yiyecekler Ve Meyveler İyi Gelir? Bilim İnsanları Açıkladı!

Düzenli bir şekilde beslenmeye dikkat etmek kalp sağlığını koruyabilmek için çok önemli olmaktadır. Bunun yanı sıra tüketilen besinler de kalp sağlığının korunması için çok dikkat edilmesi gereken bir konudur. Kalp sağlığını koruyabilmek ve kalp hastalıklarını önleyebilmek için mutlaka bazı yiyecekleri beslenme listenize eklemeniz gerekmektedir. Konu hakkında gerçekleşen son araştırmalara göre bazı yiyecekler kalbi adeta yenilemektedir. Özellikle bir besin aç karnına tüketildiği zaman kalp kasını güçlendirir, kalpte iltihap oluşumunu engeller ve atardamarlar da plaka olmasının önüne geçer. Tüketilen besinler kalp sağlığını koruyabilmek ve kalp hastalıklarını önlemek için çok önemli olmaktadır.

Sağlıklı olmak için yapılan son araştırmalarda yalnızca 8 hafta boyunca sebze ve meyve bakımından zengin bir diyet düzeni izlemenin kalp yorgunluğu gibi durumları iyileştirdiği ortaya çıkmıştır. Dünya çapındaki tüm bölümlerin yaklaşık üçte biri kalp hastalığı sebebiyle yaşanmaktadır. Kalp sağlığı üzerinde özellikle beslenme çok önemli bir rol oynamaktadır. Bunun yanı sıra belirli gıdalarda kolesterol seviyesini etkilemektedir. Tüketilen bazı gıdalar kalp sağlığınızı koruyarak vücudunuzu 20'li yaşlarına döndürebilecek özelliktedir.

Elma kalp sağlığı için çok önemlidir ve kalp hastalığı riskini büyük ölçüde önlemektedir. Elmanın böyle bir özellik göstermesinin sebebi çözünür lif içermesi olarak bilinmektedir. Kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı olan elma rengin bir polifenol kaynağı olmaktadır. Bunun yanı sıra kan basıncının düşürür ve kalp hastalıklarını önlemeye yardımcı olur.

Yaban mersini de kalp sağlığı için tüketilmesi gereken besinler arasında yer alır ve kalp hastalıkları ile mücadelede etkinliklerini kanıtlayan çok sayıda araştırmaya sahip bir besindir.

Avokado da elma ve yaban mersinli gibi büyük kalp dostu besinler arasında yer alarak adından söz ettirmektedir. Bunun yanı sıra avokado cilt yenileyici özellikle gösterir ve daha genç aydınlık ve sağlıklı bir cilde kavuşmanıza fayda sağlar.