Tansiyon Hastalarına Ne İyi Gelir, Tansiyon Nasıl Düşürülür?

Uzun süre boyunca tansiyonun yüksek olması sağlık durumu açısından tehlikeli bir durumdur ve yüksek tansiyon sağlık problemlerine yol açabilmektedir. Peki tansiyon nasıl düşer? Uzmanlar konu hakkında bazı yöntemleri yaparak yüksek tansiyonu düşürmenin mümkün olacağını söylemektedir. Bunun yanı sıra yüksek tansiyonun önlem alınması gereken bir durum olduğu da bilinmektedir. Uzmanlar tansiyonun düşürülmesini sağlayan bazı yöntemlerin uygulanması gerektiğini söylemekte ve tansiyon yükselten şeylerden uzak durulması gerektiğini savunmaktadır.

Damarın içerisinde bulunan kanın damar duvarına yapmış olduğu yüksek basınca yüksek tansiyon yani hipertansiyon adı verilmektedir. Organları besleyen damarlarda yüksek tansiyon sebebiyle genişleme yırtılma ya da tıkanma gibi durumlar yaşanabilmektedir. Hipertansiyon pek çok farklı sağlık problemine yol açabildiği için düşürülmesi çok önemli olmaktadır.

Bazı yöntemleri eşliğinde tansiyon düşürebilmek mümkündür ve öncelikle giysilerin başlarını soğuk bir su ile yıkamaları gerekli olmaktadır. Soğuk su sinirleri uyarması sebebiyle tansiyonun düşmesine de fayda gösterir. Kişi kendisini iyi hissediyorsa soğuk bir duşa girmek de onu rahatlatacaktır. Diğer taraftan limonlu su hazırlamak da en etkili yöntemlerden biri olarak bilinir. Bir bardak su içerisinde bolca limon sıkıp içmek tansiyonu düşürmeye yardımcı olacaktır. Bunun yanı sıra tuz ve tuz içeren besinlerden uzak durulması ve tuzu en az seviyede tüketmek önemli olmaktadır. Sarımsak tüketmek de tansiyonun düşmesinde etki gösterir. Antioksidan besinler düzenli olarak tüketilmeli ve sağlığa dikkat edilmelidir.

Obezite, fazla alkol tüketimi, yoğun stres altında olmak, fazla çay ve aşırı kahve tüketimi, çok tuzlu besin tüketimi ve sigara kullanımı tansiyonu yükseltebilen şeyler arasında bulunmaktadır. Yüksek tansiyon olduğu sırada halsizlik, baş ağrısı, aşırı terleme, çarpıntı, uzuvlarda şişlik, burun kanaması, kulaklarda uğultu hissi ve çınlama gibi belirtiler kendisini gösterebilmektedir.