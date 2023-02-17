Çocuklarınızda Bu Belirtiler Varsa Dikkat Edin! Her Geçen Gün Artıyor

Son zamanlarda çocuklarda sık sık görülen miyop ve şaşılık olmak üzere çeşitli göz problemleri İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Yetik tarafından ele alındı. Yetik, koronavirüs salgının ardından çocuklarda miyop ve şaşılığın giderek arttığını ve bunun bir "pandemi" olduğunu belirtti.

Prof Dr. Hüseyin Yetik, dünya genelinde kliniklere başvuran çocukların şikayetlerinin benzerlik gösterdiğini ve bunun uluslararası toplantılarda paylaşıldığını ifade etti. Pandemi döneminde miyop ve şaşılık gibi göz hastalıklarının arttığını belirtti. Bu durumun nedeninin, yoğun şekilde yakına bakmak olduğunu ve pandemide uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle çocukların daha uzun süre bilgisayar, tablet, telefon ve televizyon karşısında eğitim almaları olduğu açıklandı. Bu durumun hem miyobu tetiklediği hem de göz kaymalarına sebep olduğu söylendi.

Telefon ve tablet gibi cihazlarda kullanıcı yaşının çok düştüğünü vurgulayan Hüseyin Yetik, çocuklarda şaşılık sorununun kapama tedavileriyle ameliyata gitmeye gerek kalmadan yüzde 80-90 oranında gözlük takarak çözülebileceğini ifade etti.

YENİ DOĞAN DÖNEMİNDE KONTROLE BAŞLAYIN

Yetik tarafından yapılan açıklamada, her yeni doğanın doğumun ardından bir ay içinde göz muayenesi yapılması gerektiği belirtildi. Doğumun ardından bir hafta içinde de bebeğin gözünde doğumsal bir problem olup olmadığının ölçülmesi için yeni doğan doktoru tarafından kırmızı yansıma testi yapılması gerektiği vurgulandı. Buna ek olarak en erken 6 ay, en geç 1 yaşında çocuğun mutlaka muayene edilmesinin büyük önem taşıdığı ifade edildi. Ebeveynlerin, "Çocuğumun gözünde hiçbir sorun yok" düşüncelerinin yanıltıcı olabileceği, çocuğun çoğu aktiviteyi bozuk olmayan tek gözüyle de yapabileceği söylendi.

Prof. Dr. Yetik, 2,5-3 yaşında olan çocukların kendilerini ifade edebildiği bir dönem olduğunu ve bu dönemde görme oranı hakkında net fikir edinebildiklerini belirtti. Eğer çocukta bu yaşa kadar fark edilmemiş bir göz tembelliği varsa, en az sorunla bu dönemde müdahale edebildiklerini dile getirdi. Bunlara ek olarak, sadece çocukların değil 40 yaşından itibaren tüm sağlıklı bireylerin yılda en az bir kez göz muayenesi olmalarının önemini vurguladı.

HERKESİ UYARDI

Prof. Dr. Yetik, bilgisayar karşısında olan kişilere her 20 dakikada bir, 20 saniye süreyle 6 metre ve uzağına bakarak gözlerini dinlendirmelerini önerdi. Bunun yanı sıra, miyobun artışını durduran bir başka yöntemin de bilgisayar karşısında ve kapalı ortamda değil, dışarıda güneş ışığına maruz kalarak zaman geçirmek olduğunu ifade etti. Özellikle bunu yapan çocukların çoğunda miyop artışlarının azaldığını gözlemlediklerini söyledi. Bu nedenle, çocukların kapalı ortamlardan ziyade daha çok dışarıda zaman geçirmeleri için teşvik edilmesinin faydalı olacağını dile getirerek açıklamaya devam etti. Ayrıca göz sağlığı için çok kuvvetli ve göze direkt vuran ışıklardan kaçınılması, okuma yaparken metnin aydınlatılması ve ortamın karanlık olması, kişinin herhangi bir göz şikayeti olsa da olmasa da düzenli taramalar için göz doktoruna başvurması gerektiğinin altını çizdi.