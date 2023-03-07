Bakan Koca’dan Afet Bölgesinde Salgın Açıklaması

Deprem bölgesinde salgın hastalık riski ile ilgili önemli ifadeler kullanan Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık gündeminde yer olarak adından söz ettirdi. Güncel olarak herhangi bir kümelenmenin ya da salgın durumunun söz konusu olmadığını ifade eden Koca, binlerce insanın içinde yer yer 20'li ya da 10’lu ishal vakalarının görülmesinin salgın anlamına gelmediğini söyledi. Dün gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından gazetecilerin kendisine sorduğu soruları yanıt veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da şebeke suyunun sağlanmasında problem olmadığını belirtti.

Antakya ve Defne gibi özellikle yıkımın en yoğun olduğu yerlere ve diğer bölgelere de yaygın olarak şebeke suyunun verildiği açıklandı. Sıklıkla suyun bakiye, klor ve mikrobiyolojik analizinin yapıldığı fakat şebeke suyunun böyle bir dönemde içme suyu olarak kullanılmamasının telkin edildiği açıklandı. Tam olarak suyun içmeye elverişli olduğunu tespit etmeden bu su için içilebilir diyemeyeceklerini ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olası bir salgın açısından içme suyunun en büyük risk olduğunu ifade etti. Diğer taraftan genel amaçlı kullanımında şebeke suyunun bir problem olmadığı ve temizlik amaçlı kullanılabileceği bilgisine ulaşıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı’nın bölgelere ambalajlı içme suyu temin etmeye çalıştığını ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, su açısından bir sorun olmadığını açıkladı. Koca olası salgın hastalıklara karşı tedbirler hakkında konuştu ve merak edilenleri yanıtladı.

Fahrettin Koca, salgın olmaması için güvenilir su, hijyenik WC ortamı ve güvenilir gıdanın sağlanması gerektiğini ifade etti. Bu tedbirlerin güçlü alınırsa salgın ihtimalinin de o kadar azalacağı bilgisine ulaşıldı. Bulaşıcı olan bir kaynaktan bulaşan salgın ihtimalinin önemli olduğu ifade edildi ve böyle bir durumun olmamasının sevindirici olduğu açıklandı. Bunun yanı sıra deprem riski sebebiyle boşaltılması gereken bazı hastanelerin olduğu da ifade edildi.