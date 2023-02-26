İmgeleme Yapmak Doğum Sürecini Kolaylaştırıyor!

Zihinsel olarak anne adaylarının doğuma hazır olması fiziksel olarak buna hazır olmak kadar önemlidir. Doğumu kolaylaştırmak hayal etme gücünü kullanarak mümkün bir hal alacaktır. Sizler için haberimizin devamında imgeleme yaparak doğumu kolaylaştırmanın yollarını ve konu hakkında detaylı bilgileri paylaştık.

Görselleştirme ya da diğer ismi ile imgeleme hemen hemen herkes için pek çok alanda oldukça etkili bir rahatlama yöntemi olarak bilinmektedir. Sinir sistemini doğrudan etkileyen görüntüler zihnimizde oluşur ve bu durum kimyamızı etkiler. Örneğin korkulu bir rüya gördükten sonra vücudumuz titreyebilir ve gerilmiş bir şekilde uyanabiliriz. Bu durum imgelemenin hayatımızda ne kadar önemli ve etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Aynı şekilde sulu, taze bir limonu yavaş bir şekilde dilimlediğinizi ve suyunu sıktığınızı düşünmeniz de vücudunuzda bazı tepkiler vermenize sebep olacaktır. Her iki durumda da görüldüğü gibi imgeleme pek çok açıdan hayatımızı etki altına almaktadır.

Muhteşem bir mekanizma olan beyin imgelemenin gücünü kullanarak hayatımızı istediğimiz şekilde yönlendirmemize yardımcı olmaktadır. Bazı hisler zihnimizde canlanabilir ve bu şekilde beynimiz doğrudan etkilenebilir. Bebeğin dünyaya gelmesine mümkün kılan ve doğumda salgılanan hormonlar da o sırada hissedilen çeşitli duygulardan ve sinir sisteminden etkilenmektedir. Bu durumda doğum sırasında imgeleme yöntemini kullanmak ve güzel şeyler hayal etmek doğum süreci ile baş etmenizi kolaylaştırmanıza ve rahatlamanıza fayda gösterecektir.

Rahim kasılmalarını destekleyen oksitosin hormonunun salınımı doğumda rahatlamayı sağlamaktadır ve bu şekilde daha düzenli sancılarla daha kolay bir doğum yapmanız mümkün olmaktadır. Bu şekilde suni sancıya duyulan ihtiyaç da en aza indirgenebilir. Hamilelik döneminde de imgeleme yöntemini kullanarak ideal bir doğum ortamı yaratmak gerçek doğum anı geldiği zaman size fayda gösterecek olan bir durumdur. Bu şekilde korkularınızdan uzaklaşabilir ve hayal ettiğiniz gibi bir doğum yaşamak için kendinize fayda sağlayabilirsiniz.