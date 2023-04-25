Her Gün Limonlu Su İçmek Neden Önemli, Vücutta Hangi Etkiyi Gösterir?

Diyet listeleri yaz aylarının gelmesi ile beraber hazırlanmaya başladı ve limonlu su listelerin üst sıralarında yer aldı. Özellikle sıcak havaların favori içeceği olarak bilinen limonlu su diyetisyenler tarafından da sıklıkla tavsiye ediliyor. Fakat limonlu suyu nasıl ve ne sıklıkla tükettiğimizde burada hayati bir öneme sahip. Çünkü limonlu su bazı durumlarda faydalı gibi görünse de yanlış bir şekilde tüketildiği zaman yan etkiler gösterebilmektedir.

Sağlığına dikkat eden kişiler ve diyet yapanlar tarafından güne limonlu su ile başlamak yapılan bir ritüel olmaktadır. Bu tüketim kilo verdirmek ile birlikte cildin parlamasını da sağlamaktadır. Her gün bir bardak limonlu su içmenin artılarını ve eksilerini ortaya koyan diyetisyenler ise vücuda etkilerini anlatmaktadır.

H2O alımını arttırmanın kesinlikle en canlandırıcı yollarından birisi limonlu su içmektir. Doğal olarak limon suyu düşük bir ph'a sahip olsa da tüketim sonrasında alkalileştirici olabilmektedir. Bu sebeple limon suyu düşük pH değerine rağmen alkali uyuşturucu olarak kabul edilmektedir. Çünkü limon suyu vücutta metabolize edildikten sonra alkali bir kül bırakmaktadır. Diğer taraftan bazı olumsuz sağlık sonuçlarına karşı alkali kül koruyucu özellik de göstermektedir. İnsan vücudunda alkali olan daha fazla yiyecek tüketiminin vücudu alkalileştirdiği ve koruma sağladığı açıklanmaktadır. Bunun yanı sıra alkali gıdalar limon suyu ile sınırlı değildir ve çeşitli meyve sebze ve baklagillerde de bulunmaktadır.

Limonlu su tüketmek insan vücudunun nemli kalmasını sağlar ve sıvı ihtiyacını karşılar. İnsanların büyük bir kısmını susuz kaldığı bilinmektedir ve bu sebeple çeşitli hastalıklar ortaya çıkmaktadır. Yeterince su tüketmeden kaynaklanabilecek baş dönmesi, kabızlık ve diğer semptomlar vücudun sıvı ihtiyaçlarından kaynaklanabilir. Düzenli bir şekilde limonlu su içmek ise sıvıyı sisteme alır ve dehidrasyonla mücadele etmeyi sağlar.