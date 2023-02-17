Kaşıntı Neden Olur, Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer?

Gün içerisinde sağlıklı bir insanın yaklaşık yüz kez kaşındığı bilinmektedir. Kaşıntı doğal bir dürtüdür ve çoğu zaman vücuda temas eden bitkileri ve böcekleri uzaklaştırmak ya da toksik maddelere karşı bağışıklık sisteminin histamin salgısını tetiklemek adına oluşmaktadır. Kaşıntı esneme gibi bulaşıcı olabilir fakat bazı durumlarda rahatsız edici bir cilt sağlığı problemi haline de gelebilir. Kaşıntı vücudun bir bölümünde ya da tamamında hissedilebilir ve bu herkesle görülebilen bir his olmaktadır. Kaşıntı bazı durumlarda en az ağrı kadar rahatsız edici boyuta ulaşabilir ve bu durum pek çok sağlık probleminden kaynaklanabilir. Kaşıntı kontrol altına alınmazsa uykusuzluğa, cilt problemlerine, altta yatan hastalığın ilerlemesine ve hatta depresyona bile yol açabilecektir. Bu durum kişinin hayat kalitesinin düşmesine sebep olur. Vücudun hemen hemen her yerinde oluşabilir kaşıntı ya da kabarma şeklinde ortaya çıkabilir.

Vücutta kaşıntı ve kabarcıklar parazit, stres, alerji, deri hastalıkları, böcek sokması, kansızlık, mantar, kanser, diyabet, kan hastalıkları ve ilaç yan etkileri gibi pek çok sebep dolayısıyla ortaya çıkabilmektedir. Gece yaşanan kaşıntıların ise çoğu zaman psikiyatrik hastalıklara bağlı olarak geliştiği bilinmektedir. İnsan beyni gün içerisinde farklı şeylerle meşgul olabilir ve eve gelip boşluğa düştüğü zaman günlük aktivite ve kaygıya bağlı olarak zihinden geçen düşünceler kaşıntıya sebep olur. Gece görülen kaşıntıların ikinci sebebi de uyuz olabilir. Uyuz kaşıntısı kişiyi gece uykudan uyandırabilir ve psikolojik rahatsızlıklar da gelişebilir. Gece oluşan kaşıntılar psikolojik bir durum ise kişiyi bazı günlerde rahat uyuyabilir ancak kaşıntının sebebi uyuz ise bu durum her gece istisnasız olacaktır.

Karaciğer, pankreas, safra kesesi, prostat ve mide kanseri özellikle yaşlı kişilerde gelişen kaşıntılarda bazı durumlarda ortaya çıkabilir. Bu sebeple kanser riskinin de kaşıntı durumların da göz ardı edilmemesi gerekir. Vücudun tümünde kaşıntı olabileceği gibi bu durum sadece diğer bölgelerde de oluşabilmektedir. Kaşıntının sebebi psikolojik olabilir ya da bazı hastalıkların semptomu olarak da görülebilir. Bu durumun sebebinin tam olarak anlaşılması adına hekime başvuru yapılması gerekmektedir.

Uyku sırasında ya da gece yatağa yatıldığında artış gösteren kaşıntı çoğu zaman parazit enfeksiyonlarına ya da deri enfeksiyonlarına işaret etmektedir. Ayrıca yastık, yatak ve yorgan gibi tekstil ürünlerinin iyi durulanmaması ya da fazla deterjanla yıkanmasına bağlı olarak alerjik bir reaksiyon da görülebilir. Bazı kumaş türlerinin de cildi tahriş edebildiği ve kaşıntı hissinin artmasına sebep olabildiği bilinen bir gerçektir.

Normalden fazla idrara çıkma ve kaşıntıya eşlik eden aşırı su tüketimi diyabet hastalığından da kaynaklanabilecek bir durumdur. Deri renginde farklılıkların gözlendiği, belirgin bir şekilde kilo kaybının yaşandığı ve kaşıntı hissinin arttığı durumlarda kanser şüphesi de bulunabilir. Fakat net bir teşhisin var olması için sağlık taramalarının gerçekleşmesi gerekmektedir. İdrar renginde koyuluk, gözlerde ve deride sararma, karın ağrısı ya da şişkinlik varsa bu durum karaciğer hastalıklarının da belirtisi olabilmektedir.