Sağlıklı Saçlara Sahip Olmanın Sırları Nelerdir, Hangi Vitaminler Tüketilmelidir?

İnsan vücudunun genel sağlığı için en duyarlı olan organlardan biri de saçlarıdır. Stres ve genel sağlığımızda yaşanan değişimler saçların büyüme döngüsünü kolaylıkla değiştirebilmektedir. Kötü beslenme düzeni ya da hastalık gibi durumlar da saç dökülmesi gibi bir soruna sebep olabilir.

Saç bilimi uzmanı Serap Öztürk Niya ise sağlıklı ve iyi bir şekilde beslenme düzeni oluşturmanın saçlar için çok önemli olduğunu belirtti. Saç sağlığı ve beslenme ile ilgili merak edilenleri yanıtlayan saç bilimi uzmanı Serap Öztürk Niya akıllarda yer alan soru işaretlerine yanıt verdi.

Sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturmak ve iyi bir şekilde beslenmeye devam etmek saçlarımızın yanı sıra tüm bedenimiz için de çok faydalı olmaktadır. Düzenli beslenme sağlıklı olmak için esastır ve bunun yanı sıra beslenme tarzımızın da dengeli olması çok önemlidir. Karbonhidrat, protein vitamin ve mineral içeren bir beslenme düzenine sahip olmamız saçlarımızı da güçlendirecektir. Karbonhidrat tüketmemekten kaçınmamız gerekir çünkü karbonhidrat vücudumuz için gerekli olan enerjiyi üretmektedir. İnsanlar tükettiği kadar enerji almak zorundadır ve bu durum çok önemlidir. Eğer diyet listenizde yağı ve şekeri keserseniz karbonhidrat esas hal alacaktır. Karbonhidratlar sağlık rafine edilmemiş şekilde fayda göstermektedir. Bununla birlikte diyet listesi tavuk ya da balık beyaz et kırmızı et salatalar meyve ve sebzede içermelidir.

Saç sağlığını beslenme düzeni çok etkilemektedir ve saç kaybı sebepleri arasında beslenme düzeni çok önemli bir yer tutmaktadır. Beslenme bozuklukları adı altında incelenebilir ve pek çok çeşitleri vardır. Örneğin proteinden eksik beslenme, düzensiz beslenme, çok hızlı kilo verdiren şok diyetleri ya da çok düşük kalori ile beslenme gibi çeşitler vardır. Hızlı ve aşırı kilo verdiren diyetler de insan vücudunun metabolizmasını değiştirdiği için saç kaybından sorumlu olmaktadır. Bununla birlikte anoreksiya nevroza gibi beslenme ile ilgili olan hastalıklar da saç kaybı yaşanmasına neden olur.