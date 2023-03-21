Kaşıntı İçin Hangi Doktora Gidilir, Hangi Bölüm Bakar?

Cilt ile bağlantılı olan sinir hücrelerinin ya da cilt hücrelerinin tahriş olmasından kaynaklanan kaşıntı çeşitli şekillerde kendisini gösterebilir. Kaşıntı vücutta derinin bazı bölgelerinde ya da tamamında görülebilir ve farklı sebepler dolayısıyla ortaya çıkabilir. Burun, boğaz, göz ve makat gibi yerlerde meydana gelebilecek olan kaşıntı bazen çok rahatsız edici boyutlara ulaşabilir ve bu durumun altında çeşitli sağlık problemleri yatıyor olabilir.

Bu durumun sebebinin araştırılıp tedavi edilmemesi durumunda altta yatan hastalık ilerleyebilir ve çeşitli cilt problemleri de bunun sonucunda kendisini gösterebilir. Hatta şiddetli bir şekilde kaşıntı yaşanması depresyona ve uykusuzluğa da neden olabilecektir. Kaşıntının oluşum sebebine göre farklı doktorlara da gitmek gerekebilir ve durumun tedavi edilmesi çok önemli olmaktadır.

Egzama, sedef hastalığı, uyuz, kurdeşen, su çiçeği ve bit hastalıkları kaşıntılı deri hastalıkları içerisinde sıklıkla görülmektedir. Genellikle derinin bir bölümüne etkisi altına alan kaşıntı ise kırmızı deri ve kabarcıklar ile beraber görülebilir. Eğer siz de böyle bir problem yaşıyorsanız dermatolojiye gitmeniz önemli olmaktadır.

Hepatit, pankreas hastalıkları, siroz ve safra kesesi tıkanıklığı gibi durumlar da kaşıntıya yol açan başlıca karaciğer hastalıkları arasında yer almaktadır. Daha çok sırt bölgesinde karaciğer hastalıklarına bağlı olarak gelişen kaşıntı yaşanabilir ve genellikle kış aylarında bu durumlar artış gösterir. Karaciğer ve şeker gibi hastalıklardan kaynaklanan kaşıntının tedavi edilmesi için dahiliye bölümüne başvuru yapmanız gerekmektedir.

Dermatoloji bölümü genellikle kaşıntıya bakmaktadır ve kaşıntısı bulunan bir kişi öncelikle dermatoloji uzmanına başvuru yapmalıdır. Deri üzerinde kaşıntına sebebi olabilecek bazı durumlar tespit edilmezse farklı hastalıkların da araştırılması gerekebilir. Öncelikle böbrek hastalıkları, karaciğer hastalıkları, kansızlık, tiroid hastalıkları ve bağırsak parazitleri bakımından gerekli incelemelerin yapılması önemli olmaktadır.