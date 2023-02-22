Antibiyotik Ne Zaman ve Ne Kadar Süre Kullanılmalıdır?

Gereksiz antibiyotik kullanımı ile ilgili önemli açıklamalar gerçekleştiren Profesör Doktor Ahmet Akçay, sağlık gündeminde yer alarak adından söz ettirdi. Alerji Uzmanı Akçay gereksiz antibiyotik kullanımının alerjik hastalıkları ve astımı arttırdığına dair dikkat çeken açıklamalar gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra alerjik hastalar açısından Sağlık Bakanlığı tarafından antibiyotiklere yapılan yeni düzenlemenin faydalı olduğu yönünde bilgiler paylaşıldı. Özellikle doğum yapılması ardından kullanılan antibiyotiklerin vücudun bağışıklık sistemini zayıflatması ve faydalı mikropları öldürmesi sebebiyle alerjik ve astım hastalıkları arttırdığı konusuna vurguda bulunuldu.

İnsan vücudunun iki ayrı bağışıklık sistemine sahip olduğunu ifade eden Akçay birinin mikroplara karşı vücudu koruyan bağışıklık sistemi olduğunu ve diğerinin de alerjiye eğilim yaratan bağışıklık sistemi olduğunu açıkladı. Doğum sırasında hafif derecede alerjiye eğilim yaratan bağışıklık sisteminin baskın durumda olduğu belirtildi. Bunun yanı sıra çocuğun bağışıklık sistemini geliştiği sıradan az mikroplarla karşılaşmasının alerjik hastalıkları artırdığı ifade edildi. Bu duruma gerekçe olarak bağışıklık sisteminin zayıfladığı zaman alerjinin arttığı ve alerjinin arttığı zaman bağışıklık sisteminin zayıfladığı söylenildi. Virüsler sebebiyle gribal enfeksiyonlar geliştiği için antibiyotiklerin fayda sağlamayacağı da açıklandı. Özellikle ateşsiz olan öksürük durumlarında ve iki haftayı geçmeyen öksürük durumlarında antibiyotik kullanımına gerek olmadığı belirtildi.

Anne ya da baba da alerjik nezle attım ya da egzama gibi herhangi bir hastalık bulunuyorsa çocuklarda da alerjik astım gelişme riskinin yüzde 30- 50 arasında olduğu konusuna vurgu yapıldı. Çocukta alerjik astım gelişme riskinin hem anne hem de babada alerjik hastalık varsa %50-80 arasında olduğu bilgisi paylaşıldı. Bununla birlikte astım hastalığının gelişmesine katkısının genetik faktörler ile birlikte büyük olduğu belirtildi. Aşı tedavisinin de alerjik hastalarda çok etkili olduğu ifade edildi ve alerjik, nezleli ya da astımlı çocuklarda alerjiye karşı tolerans oluşturmak için kullanıldığı söylenildi. Aşı tedavisinin ilaç gereksinimini ortadan kaldırdığı ya da gereksinimini azalttığı yani alerjilerin gelişmesine engelleyerek hayat kalitesini arttırdığı bilgisi paylaşıldı. Aşının etkisinin çocuklarda yetişkinlere göre çok daha fazla olduğu belirtildi ve bu duruma dikkat çekildi.

Antibiyotik kullanırken alkol alınabilir mi?

Bazen diğer ilaçlarla ya da maddelerle etkileşime girebilen antibiyotikler beklenenden farklı bir etkinin ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir fakat yaygın olan antibiyotikler kullanıldığı zaman aşırıya kaçmadan alkol almakta genel olarak problem yaratmamaktadır. Ancak ilaç kullanarak iyileşmeye çalışırken de aşırı dozda alkol alıp sarhoş olmanın bir yararı da yoktur. Problem alkolün ilaçla ters etkileşim oluşturması değil su kaybına sebep olması ve vücudu yormasıdır. Bunun yanı sıra bazı antibiyotiklerin baş dönmesi ya da bulantı gibi yan etkileri görülebilir ve bu etkiler alkol kullanımı ile daha ağır bir şekilde görülebilir. Alkol alıp alamayacağınızdan antibiyotik kullandığınız sırada emin değilseniz eczacıya ya da doktorunuza bunu sormanız sizler için tavsiye edilmektedir.