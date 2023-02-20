Kan Sulandırıcı Besinler Nelerdir, Hangi Besinler Kan Sulandırır?

Günlük hayatta yaşanan ve kişileri zor durumda bırakan kramplar, sancılar ve vücut ağrıları önlem alınmadığı zaman bazı sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Bu sağlık problemlerinin yaşanmasının en önemli sebebi ise kan dolaşımının düzensiz ya da normalden farklı bir şekilde seyretmesi olarak karşımıza çıkar. Tüm dolaşım sistemi özellikle kanın çok fazla katılaşması sonucunda olumsuz anlamda etkilenir ve pıhtılaşma yaşanabilir. Bu durum görüldüğü zaman ise doktor kontrolünde kan sulandırıcı takviyeler almakta fayda bulunmaktadır.

Sarımsak, zerdeçal, zeytinyağı, karanfil, ekinezya, papatya çağı, kızılcık, üzüm, limon, kırmızı biber, zencefil, somon, hamsi, ananas ve avokado kan sulandırıcı besinler olarak bilinmektedir. Her ne kadar vücudumuzda bulunan kanın pıhtılaşması ya da katılaşması belirli tehlikelere yol açsa da günlük hayatta tüketilebilen bazı gıdalar sayesinde kan sulandırmak da mümkün olmaktadır. Eğer siz de bu durumdan şikayet duyuyorsanız doktorunuza görünmeniz gerekir ve doktorunuzun tavsiye edeceği gıdaları düzenli bir şekilde tüketmeniz önerilir.

Kimyasallardan ya da ilaç kullanmaktan hoşlanmıyorsanız kan sulandırıcı besinler tüketerek de probleminizi çözüm bulmanız olanaklı olmaktadır. Vücut sağlığınızı kan sulandırıcı doğal besinler ile doğal yollardan güçlendirmek mümkün olmaktadır. Ancak bu besinleri tüketmeden önce doktor onayı almanız gerektiğini unutmamanız ise çok önemli bir noktadır.

Sarımsak kan sulandırıcı besinler arasında ilk akla gelenlerdir ve sarımsak köklü ve çok eski bir tedavi edici olarak bilinmektedir. Sarımsak doğrudan kan sulandırıcı işlevi görür ve vücuttaki kan akışını rahatlatarak tansiyon ya da kalp krizi gibi problemleri ortadan kaldırır. Antioksidan özelliği ve içeriğinde bulunan doğal bileşenler sayesinde güçlü bir etkiye sahip olan sarımsak ile vücudunuzda yer alan zararlı etkileri doğal yoldan ortadan kaldırmanız mümkün olmaktadır. Sarımsağı kokusu sebebiyle çok fazla tüketmek istemiyorsanız yedikten sonra karanfil alarak ağız kokusunu azaltmanıza mümkün olmaktadır.

Zeytinyağı da doğal kan sulandırıcıları arasında yer alır ve salatalar ile birlikte yemeklere de lezzet katma özelliği ile bilinir. Bitkisel kan sulandırıcı olarak nitelendirilen zeytinyağı son yıllarda alternatif tıp alanında da adını sıklıkla duyurmuştur. Antioksidan içeriği en yüksek olan besin özelliğini taşıyan zeytinyağı sağlığı çok yararlıdır.

Zerdeçal da çok eski zamanlardan günümüze ulaşmış olan tıbbi bir yardımcı olarak kullanılmaktadır. Kanın katılaşmasına engel olan zerdeçal kötü kolesterolün kan damarlarda birikmesini de engellemektedir. Zerdeçal aynı zamanda yemeklerde de düzenli bir şekilde kullanıldığı zaman doğrudan kan sulandırıcı etki gösterir. Zerdeçal organik kan sulandırıcı aranıyorsa tüketilmesi gereken doğal bir çözümdür.

Toz kırmızı biber de zerdeçal gibi kan sulandırıcı işlev görür ve kanın pıhtılaşmasını engel olarak kan dolaşımını olumlu yönde düzenlemesi ile sıklıkla tercih edilir. Bunun yanı sıra kılcal damarlar için de güçlendirici etkisi olduğu bilinen kırmızı biber kolesterol oranını dengeler ve kan basıncını düzenler.

Kızılcık meyvesi de her ne kadar günlük hayatta çok sık tercih edilmese de kan sulandırıcı açıdan ideal bir takviye olarak bilinmektedir.