Kışın Ayak Bakımı Nasıl Yapılır?

İtina ile kışın çatlayan ve kuruyan ayaklarınızın bakımlı olması için onlara bakım yapmanız gerekmektedir. Kış ayları boyunca çizmelere kalın çok çoraplara ve botlara hapis olan ayaklarımızda kötü koku, nasır ve şişme gibi olumsuz durumlar görülebilir. Bu soğuk mevsimde ayaklarınızın sıcak kuru sağlıklı ve bakımlı kalması için belirli önlemler almanız ise çok önemli olmaktadır. Kış mevsimi boyunca ayaklarınızın sağlıklı olmasını sağlayacak en önemli 5 maddeyi sizler için haberimizin devamında sıraladık.

Kışın giymiş olduğumuz kalın çoraplar ve botlar ayaklarımızı sıcak tutarken bir taraftan da terlemeye neden olabilir. Nemli ayaklarda viral enfeksiyonlara bakterilere ve üşümeye daha yatkın olmaktadır. Bu probleme çözüm olarak ayak pudrası kullanabilirsiniz ve bu şekilde ayaklarınızın temiz ve kuru kalmasını sağlayabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken bir diğer noktada giydiğiniz çorapların nem emme özelliğine sahip olması olmalıdır. Merinos yününden yapılan çoraplar nemi emme konusunda en iyiler arasında yer alır ve ayaklarınızı ılık tutabilir.

Çok sıkı olmayan ve ayağınızın rahat ettiği botları tercih etmeniz gerekmektedir bu yüzden rahat bu botları almanız sizler için önerilir. Çok dar ayakkabılar tercih ederseniz ayağınıza kan akışı yavaşlayabilir ve dolayısıyla ayağınız daha çok üşüyebilir ve hatta soğuktan yanabilir. Ayakkabınızın içinde topuğunuzun ayak parmaklarınızın ve tarak kısmının sabit durduğundan emin olmanız gerekir ve ayak parmaklarınızın hareket etmesine özen göstermeniz tavsiye edilir. Eğer çocuğunuz için bir ayakkabı seçeceksiniz de sakatlanmaları ve incinmeleri önlemek için bir numara büyük almamalısınız.

Bir kere giydikten sonra ayakkabılarınızı bir daha dışarı çıkmadan önce tamamen kuruttuğunuzdan emin olmanız çok önemlidir. Bunu gerçekleştirmek ayakkabınızı yeniden giydikten kısa bir süre sonra ayağınızın üşümesine engel olur ve bu şekilde mantar bakteri oluşumu engellenir. Mümkünse ayakkabılarınızı bir gün arayla değiştirerek giymeniz daha doğru olacaktır. Mantar gibi hoş olmayan problemlerin oluşmasını ise ayaklarınızı temiz tutmak engeller çorabınızı giymeden önce ayaklarınızı yıkadıktan sonra ayağınız tamamen kuru olmalıdır. Ayrıca her gün çoraplarınızı değiştirmeniz de çok önemlidir ayaklarınıza tuz banyosu yaptırmak da çok soğuk havalarda gereklidir ve bu uygulama ardından ayak parmaklarınızın arasının iyice kuruduğundan emin olmanız gerekir. En fazla 10 dakika boyunca tuz banyosunda ayaklarınızın durması gerektiğini hatırlamanız gerekir.

Nemlendiricinizi yalnızca cildinize kuruluk hissettiğiniz zaman değil her gün kullanmanız gerekli olmaktadır. Bu şekilde cildinizin daha yumuşak ve daha pürüzsüz bir hale geldiğini görebilirsiniz eğer mümkünse duş aldıktan hemen sonra nemlendirici uygulamak yapılacak olan en iyi şeydir. Bu şekilde cildiniz nemlendiriciyi daha iyi bir şekilde emebilir ve cildinize daha iyi bir etki de bulunabilir.

Bu maddeler dışında dikkat etmeniz gereken noktalar arasında ise her gün ayakkabı giymemek, pedikür ve manikür aletlerinin temizliğine önem vermek, ayağınızda oluşan kötü kokular için krem kullanmak, ayak tırnaklarınızı düz biçimde keserek batık olmasını engellemek, banyoda her gün ponza taşı kullanarak ölü hücrelerden arınmak, nasırlar için cilt hastalıkları doktoruna başvurmak, E vitaminli ayak kremleri ile masaj yaparak çatlamalara engel olmak ve ayak tırnaklarını uzun süre boyunca ojeli bırakmamak yer almaktadır.