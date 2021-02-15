Yoğun kar yağışı için kritik uyarı! 15 Şubat hava durumu

Meteoroloji'nin 15 Şubat Pazartesi günü için hazırladığı hava durumu raporuna göre, Türkiye'de genel olarak çok bulutlu ve parçalı bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor. Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi'nin batı kesimleri, Batı Akdeniz, Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi ile Bingöl, Elazığ, Tunceli ve Erzincan'ın aralıklı olacak şekilde yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genel olarak kar ve karla karışık yağmur şeklinde etkili olacağı öngörülen yağışların Batı Akdeniz kıyıları ile Güney Ege kıyılarında sağanak ve yağmur biçiminde etkisini göstermesi bekleniyor.

Batı Karadeniz, İç Anadolu Bölgesi'nin kuzeybatı kesimleri, Marmara Bölgesi'nin doğu kesimleri ve güney kesimleri ile Çorum, Afyon, Uşak ve Kütahya çevrelerinde yoğun kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Antalya'nın doğu kesimleri, Aydın'ın kıyı kesimleri, Manisa ve İzmir'de kuvvetli sağanak ve yağmurun etkili olacağı öngörülüyor.

Yoğun kar yağışı için uyarı: Orta Karadeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu Bölgesi, Orta Akdeniz'in içleri, Marmara Bölgesi'nin doğu kesimleri ile Afyon, Kütahya ve İstanbul çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Bu nedenle ulaşımda yaşanması muhtemel sıkıntılar, don ve buzlanmaya karşı dikkatli olmak gerekiyor. Kıyı kesimlerde 5-15 santimetre olacağı tahmin edilen kar kalınlığının, içlerde 15-20 santimetre, yükseklerde ise 20-30 santimetre olacağı öngörülüyor.

Kuvvetli yağış için uyarı: Orta Akdeniz'in kıyı kesimlerinde sağanak ve kuvvetli yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle ulaşımda yaşanması muhtemel sıkıntılar, kuvvetli rüzgâr, su baskını ve sel gibi durumlara karşı hazırlıklı olmak gerekiyor.

Kuvvetli rüzgâr için uyarı: Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde kuzeydoğu ve kuzeyden kuvvetli esmesi beklenen rüzgârın Doğu Karadeniz'in içlerinde güneyden kuvvetli eseceği öngörülüyor. Kuzey Ege kıyıları ile Marmara Bölgesi'nin güney kesimlerinde yerel olacak şekilde fırtına bekleniyor.

Çığ için uyarı: Doğu Karadeniz'in içlerinde ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneydoğu kesimlerinde çığ riski bulunuyor.

Kocaeli, Çanakkale ve Tekirdağ gibi çok sayıda etkili olan kar yağışının altı gün süresinde Türkiye'nin belirli bölgelerinde etkisini göstermeye devam edeceği tahmin ediliyor. Türkiye'nin tamamında 17 Şubat Çarşamba günü kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor. İstanbul'da yağışların 18 Şubat Perşembe gününe kadar sürmesi bekleniyor.

İstanbul hava durumu

Çok bulutlu ve yoğun olacak şekilde kar yağışlı geçmesi beklenen İstanbul'da en yüksek sıcaklığın 2 derece olacağı tahmin ediliyor.

İzmir hava durumu

Parçalı bulutlu ve çok bulutlu geçmesi beklenen İzmir'in batı kesimlerinde gece vakitlerinde yağmur, kuzey kesimlerinde ise kar ve karla karışık yağmurun etkili olacağı öngörülüyor. İzmir'den en yüksek sıcaklığın 6 derece olacağı tahmin ediliyor.

Ankara hava durumu

Parçalı bulutlu ve çok bulutlu geçmesi beklenen Ankara'da aralıklı olacak şekilde kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor. Öğle vakitleri itibarıyla yoğun kar yağışının beklendiği Ankara'da en yüksek sıcaklığın -1 derece olacağı tahmin ediliyor.