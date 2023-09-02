Başak burcu ve yükselen başak burcu 2 Eylül 2023 tarihinde diğer günlere göre daha dikkatli bir davranış biçimi benimseyecektir. Onlar geçmiş zamanlarda dikkatlerinden kaçan durumların katmanlarını görecek ve buna göre bir davranış biçimi benimseyecektir. Başak burçları ve yükselen başak burçları yeni eski zamanlara göre bağlantı hissini arzulayacak ve daha derin bir yaklaşım benimseyecektir. Yeni gün onlar için mülkiyet, eş ya da para konularına alevlendirme eğilimi de gösterebilir. Yeni günde burç sahipleri için karmaşık duygulara odaklanmak üretkenliği de etkileyecek olan bir konudur. Yeni gün onları yavaşlamaya teşvik edecektir fakat onların tecrübe ettiği bu küçük hayat ders ise bir gecikme şeklinde de başak burçlarına ulaşabilir. Onların eğilimleri bir şeyi ileri hareketinde gitmek olabilir. Fakat onlar engellemeler ya da dirençler ile karşı karşıya gelebilirler. Bu noktada problem birinin inatçılığı ya da onaylaması da olabilecektir. Başak burçları ve yükselen başak burçları bir sonraki adımlarının engellendiğini düşünebilir ve bu konu hakkında hayal kırıklığı yaşayabilir. Onların güncel olarak gerçekleştirecekleri küçük değişikliklerin daha sonraki zamanlarda büyük farklara sebep olabileceği hatırlanmalıdır.

Yeni günde burç sahipleri hayatlarında artık daha fazla ertelemek istemedikleri konular ile de yakın bir şekilde ilgilenebilir. Onlar bu konular hakkında bir değişimi gerçekleştirmek niyetinde olacak ve bu yönde adım atacaktır. Burç sahipleri heyecan dolu yaklaşımları ve kendilerini duydukları güven ile planlarını hayata aktarabilir. Onlar bu dönemdeki enerjiden yararlanmalı ve ilk adımlarını doğru bir şekilde ileriye doğru atılmalıdır. Başak burçları ve yükselen başak burçları arkadaşlarına ve ailelerine planlarından bahsetmeli ve onların desteğini alarak ilerlemelidir.

Günün enerjileri burç sahiplerine hissettikleri negatif enerjiyi atmaya çalışmak adına harekete geçmeyi tavsiye etmektedir.