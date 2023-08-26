2024 yılı için okullara ne zaman temizlik görevlisi alınacağı merak ediliyor. Temizlik görevlilerinin yanı sıra okullara güvenlik görevlisi de alınıyor. Bu alımlar, İŞKUR TYP üzerinden yapılıyor. Temizlik ya da güvenlik görevlisi alımlarını kaçırmamak için başvuru tarihlerini takip etmek gerekir.

Türkiye’nin pek çok yerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışmak üzere temizlik görevlisi alımı yapılacak. Bu işi yapmak isteyen kişilerin hangi şartları sağlaması gerektiği belli oldu. Alımlar, TYP kapsamında olacağı için TYP şartlarını sağlamak zorunludur. Çalışmaya başladıktan sonra da belirtilen kurallara uyulması gerekir.

TYP BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Pek çok kişi, TYP başvurularının ne zaman başlayacağını araştırıyor. Başvuruların başlayacağı tarih hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra “esube.iskur.gov.tr” adresinden başvuru yapılabilir.

TYP programları için kaç kişilik kadro açılacağı henüz belli değil. Açılacak kadrolara gerekli şartları sağlayan kişiler, kolayca başvuru yapabilir.

TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

TYP programına başvuru yapacak kişilerin İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması gerekiyor. Aynı zamanda 18 yaşını doldurma şartı da isteniyor. Emekli ve malullük aylığı alanlar, bu kadrolara başvuru yapamaz. Örgün eğitim gören öğrenciler de TYP programından yararlanamaz.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi incelendiği takdirde aynı adreste yaşayan kişilerden sadece biri TYP için başvuru yapabilir. TYP’ye başvuracak kişilerin hane gelirinin asgari ücretin bir buçuk katından çok olmaması şarttır.

Gerekli şartları sağlamayan kişilerin TYP’den yararlanması söz konusu değildir. TYP kapsamında çalışanlara çalıştıkları güne denk gelen tutarda asgari ücret verilir. Bu program ile kamu kurumlarının personel ihtiyacı giderilmeye çalışılır. Toplum yararına çalışma programları, 6 ay olacak şekilde düzenlenir. Gerekli durumlarda bu süre uzatılabilir. TYP kapsamında ücretli izin hakkı yoktur. Çalışanlar, 5 güne kadar ücretsiz izin kullanabilir.