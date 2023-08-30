Ürün listesini düzenli olarak güncellemesiyle tanınan BİM marketler zinciri, bu hafta müşterilerini hem sevindirmeye hem de tasarruf ettirmeye hazırlanıyor. Geniş ürün yelpazesi ve yapmış olduğu indirimlerle dikkatleri çeken market zincirinin tüm indirimleri haberimizde.

BİM marketler zinciri, 29 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak indirimlerini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Hangi ürünlerin indirimde olacağını merak mı ediyorsunuz? Tüm detaylar haberimizde.

BÜYÜK İNDİRİMLERİ KAÇIRMAYIN

Edindiğimiz bilgilere göre, BİM’de bu hafta seçili ürünlerde bazı heyecan verici indirimler olacak. Market zinciri Grass Yarım Yağlı Yoğurt, 5 Kg (109 TL), Dost %1 Yağlı Süt, 4x1 L (72,50 TL) ve Alpro Badem Sütü, 1 L (49,90 TL) ürünlerin özel bir fırsatlar sunuyor.

BİM’in indirimleri sadece bunlar değil. Pek çok kalemde farklı indirimler için en yakın BİM şubesine gidebilirsiniz.

BİM 29 AĞUSTOS - 1 EYLÜL İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ

Ayrıca, BİM'de en sevdiğiniz elektronik cihazların bazılarında inanılmaz indirimler uygulanıyor. Robot elektrik süpürgelerini, hamur yoğurma makinelerini ve çay makinelerini orijinal fiyatının neredeyse yarısına raflarda bulabilirsiniz. Bu kaçırmak istemeyeceğiniz fırsat için acele edin! Ama hepsi bu kadar değil. Bu hafta BİM marketlerinde sizin için daha birçok heyecan verici indirim var. İşte o indirimlerin listesi:

Teksüt Tereyağı 1 Kg 179 lira

İçim Yarım Yağlı Tost-Sandviç Peyniri 1000 g 139 lira

Dost %1 Yağlı Süt 4x1 L 72,50 lira

İçim Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 109 lira

Alpro Badem Sütü 1 L 49,90 lira

Tcl 50 İnç Uydu Alıcılı Google Tv 9.999 lira

Seğmen Çilek Reçeli 49,50 lira

Nordmende 50 İnç NM50350 Android Tv 8.799 lira

Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 2.499 lira

Heifer Quiclean Pro Şarjlı Kablosuz Dikey Süpürge 2.999 lira

Fakir Robot Süpürge RS 720 4.799 lira