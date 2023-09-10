Yaz tatilleri eylül ayına girişi ile beraber yavaş yavaş sonlanmaya başladı ancak denizin etkileri saçlarda devam etmekte. Sizler için haberimizin devamında tatil sonrasında saçları eski haline getirmenin yolları ile ilgili detaylı bilgileri yazdık. Özellikle deniz suyundan yıpranmış olan saçların tatil sonrasında bakıma ihtiyaçları bulunmaktadır. Saçların canlanması ve güneşten kuruyan tellerin parlaması adına saçınızı nemlendirecek bakımlar yapmanız önemlidir. Bunun haricinde yalnızca uygulayacağınız bakımlar ile beraber yapmamanız gereken uygulamalar da mevcuttur.

Elma sirkesi bu yönde yardımınıza koşmaktadır ve duş sırasında saçlarınızı arındırıcı bir şampuan ile yıkadıktan sonra elma sirkesinin saçlarınızı sürmek tonik etkisine sebep olacaktır. Saçlarınızı elma sirkesi ile yıkadıktan sonra saf su ile durulayıp işleminizi tamamlayabilirsiniz. Fakat daha sonra izlemeniz gereken bazı adımlar da vardır ve bu adımları da takip etmeniz önemli olmaktadır. Saçlarınızın eski haline kavuşmasını istiyorsanız saç şekillendiricilerinden uzak durmanız önemlidir ve buna dikkat etmeniz tavsiye edilmektedir. Saçlarınıza ısı veren şekilciler kullanmanız durumunda saçlarınız güneşten kurumuşsa daha kötü bir hal alabilir ve daha fazla yıpranabilir. Bu nedenle havaların henüz çok soğuk olmadığı bu günlerde saçınızı duş aldıktan sonra doğal yoldan kurumaya bırakabilirsiniz.

Yumurta sarısı ve zeytinyağı maskesi yapmakta saçlarınıza iyi gelecektir. Yumurta sarısını ve zeytinyağını iyi bir şekilde çırptıktan sonra saçınıza sürerek yaklaşık 20 dakika boyunca bekletmeniz yararınıza olacaktır. Bu şekilde saçlarınız parlayacak ve canlanması da hızlı bir hal alacaktır.

Yıpranmış saçları için saçları kestirmekte önemli bir yoldur ve sık sık saç kestirmek saçlarınızı güçlendirecek olan bir etkinliktir. Bu şekilde saçlarınızı hastalıklı ve daha hızlı bir şekilde uzayabilir ve güçlü görünebilir. Saç tipinize uygun tarak kullanmanız da kırıkları azaltacaktır.