Ayçiçek yağı için inanılmaz bir indirim kampanyası başlatan Migros, şimdi de kalan stokları için sınırlı süreli satışlar başlattı. Bu fiyatlara Ayçiçek yağı devlet destekli Tarım Kredi Market’te bile satılmıyor. İşte indirimli ürünlerin listesi.

Ayçiçek yağı fiyatlarında yeni bir zam dalgası nedeniyle tam da fiyatlar yükselmişken Migros bu indirim haberiyle herkesi şaşırttı. Ama Migros'ta stoklar hızla tükeniyor, müşteriler ayçiçek yağını sadece 99 TL'ye almak için birbirini eziyor. Siz de acele edin ve bu temel gıdayı çok uygun fiyatlara alma fırsatını kaçırmayın.

STOKLARI BİTİRİYORUZ KAMPANYASI

Son dakika duyurusuyla ayçiçek yağında yeni indirim kampanyasını açıklayan Migros, Stokları Bitiriyoruz kampanyasıyla fiyat indirimi çılgınlığının fitilini ateşledi. Bu damping benzeri indirim, müşterilere rakipsiz fiyatlarla ayçiçek yağı stoklama fırsatı yarattı. Müşteriler bu fırsattan yararlanmak için siparişlerini Migros web sitesi üzerinden rahatlıkla verebilirler. Şimdi Migros'un ayçiçek yağı için sunduğu inanılmaz fiyat ve indirim fırsatlarına bir göz atalım...

MİGROS İNDİRİMLİ AYÇİÇEK YAĞI LİSTESİ

Yudum Ayçiçek Yağı 1 lt. satış fiyatı 53,90 lira

Migros Ayçiçek Yağı 1 lt. satış fiyatı 39,50 lira

Yudum Ayçiçek Yağı 2 lt. satış fiyatı 99,90 lira

Ayçiçek Yağı 5 L Pet satış fiyatı 159,90 lira

Yudum Ayçiçek Yağı 4 lt. satış fiyatı 140,00 lira

Kırlangıç Ayçiçek Yağı Pet 5 lt. satış fiyatı 198,90 lira

Migros Ayçiçek Yağı 5 lt. Köşeli Pet satış fiyatı 158,90 lira

Oba Ayçiçek Yağı 5 lt. Pet satış fiyatı 149,90 lira

Komili Ayçiçek Yağı 2 lt. satış fiyatı 99,90 lira

Abalı Ayçiçek Yağı 1 lt. satış fiyatı 34,90 lira

Komili Ayçiçek Yağı 1 lt. satış fiyatı 53,90 lira

Migros Ayçiçek Yağı 5 lt. Köşeli Pet satış fiyatı 158,90 lira

Orkide Ayçiçek Yağı Pet 3 lt. satış fiyatı 99,00 lira

Emek Ayçiçek Yağı 5 lt. Köşeli Pet satış fiyatı 149,90 lira

Migros Ayçiçek Yağı 2 lt. satış fiyatı 73,50 lira

Kırlangıç ​​Ayçiçek Yağı 1 lt. satış fiyatı 47,90 lira

Yudum Ayçiçek Yağı 5 L Pet Şişe satış fiyatı 199,90 lira

Komili Ayçiçek Yağı 5 L Pet satış fiyatı 199,90 lira