Ayçiçek yağı için inanılmaz bir indirim kampanyası başlatan Migros, şimdi de kalan stokları için sınırlı süreli satışlar başlattı. Bu fiyatlara Ayçiçek yağı devlet destekli Tarım Kredi Market’te bile satılmıyor. İşte indirimli ürünlerin listesi.
Ayçiçek yağı fiyatlarında yeni bir zam dalgası nedeniyle tam da fiyatlar yükselmişken Migros bu indirim haberiyle herkesi şaşırttı. Ama Migros'ta stoklar hızla tükeniyor, müşteriler ayçiçek yağını sadece 99 TL'ye almak için birbirini eziyor. Siz de acele edin ve bu temel gıdayı çok uygun fiyatlara alma fırsatını kaçırmayın.
STOKLARI BİTİRİYORUZ KAMPANYASI
Son dakika duyurusuyla ayçiçek yağında yeni indirim kampanyasını açıklayan Migros, Stokları Bitiriyoruz kampanyasıyla fiyat indirimi çılgınlığının fitilini ateşledi. Bu damping benzeri indirim, müşterilere rakipsiz fiyatlarla ayçiçek yağı stoklama fırsatı yarattı. Müşteriler bu fırsattan yararlanmak için siparişlerini Migros web sitesi üzerinden rahatlıkla verebilirler. Şimdi Migros'un ayçiçek yağı için sunduğu inanılmaz fiyat ve indirim fırsatlarına bir göz atalım...
MİGROS İNDİRİMLİ AYÇİÇEK YAĞI LİSTESİ
Yudum Ayçiçek Yağı 1 lt. satış fiyatı 53,90 lira
Migros Ayçiçek Yağı 1 lt. satış fiyatı 39,50 lira
Yudum Ayçiçek Yağı 2 lt. satış fiyatı 99,90 lira
Ayçiçek Yağı 5 L Pet satış fiyatı 159,90 lira
Yudum Ayçiçek Yağı 4 lt. satış fiyatı 140,00 lira
Kırlangıç Ayçiçek Yağı Pet 5 lt. satış fiyatı 198,90 lira
Migros Ayçiçek Yağı 5 lt. Köşeli Pet satış fiyatı 158,90 lira
Oba Ayçiçek Yağı 5 lt. Pet satış fiyatı 149,90 lira
Komili Ayçiçek Yağı 2 lt. satış fiyatı 99,90 lira
Abalı Ayçiçek Yağı 1 lt. satış fiyatı 34,90 lira
Komili Ayçiçek Yağı 1 lt. satış fiyatı 53,90 lira
Migros Ayçiçek Yağı 5 lt. Köşeli Pet satış fiyatı 158,90 lira
Orkide Ayçiçek Yağı Pet 3 lt. satış fiyatı 99,00 lira
Emek Ayçiçek Yağı 5 lt. Köşeli Pet satış fiyatı 149,90 lira
Migros Ayçiçek Yağı 2 lt. satış fiyatı 73,50 lira
Kırlangıç Ayçiçek Yağı 1 lt. satış fiyatı 47,90 lira
Yudum Ayçiçek Yağı 5 L Pet Şişe satış fiyatı 199,90 lira
Komili Ayçiçek Yağı 5 L Pet satış fiyatı 199,90 lira