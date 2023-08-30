Ziraat Bankası üzerinden başlatılan yeni 19000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasıyla ilgili detaylar, kendi resmi internet adresi üzerinden paylaşıldı. Ziraat Bankası üzerinden başlatılan ve 19000 TL'ye kadar yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar için gerçekleştirilen bu ihtiyaç kredisi kampanyasında 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak bireysel tüketicilere etkisiyle en düşük faiz oranlarıyla birlikte kullanabileceksiniz.

Ziraat Bankası Bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, banka müşterileri olmaları durumunda internet bankacılığı uygulamaları üzerinden diledikleri zaman bu banka üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin sigortalı olarak işyerlerinde çalışıyor olmaları durumunda başvurularını banka şube teline gitmeden de internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapabileceğini söylemek isteriz ve aynı zamanda son işyerlerinde 6 aydır sigorta primlerim yatıyor olması, banka tarafından isteniyor.

Ziraat Bankası kredi başvurusu nasıl yapılır?

ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, banka müşterileri olmaları durumunda ihtiyaç kredisi işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilmektedir. Ziraat Bankası üzerinden sizlerde kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka müşterisi olmanız durumunda en yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi hemen gerçekleştirebilirsiniz. Ziraat Bankası, aynı zamanda kendi banka mobil uygulaması üzerinden yapmış olduğu kredi başvurularında, Ziraat Bankası internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.