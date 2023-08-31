Son dakika haberiyle emekli vatandaşlara sevindirici bir duyuru yapıldı. Emekli maaşlarını daha da desteklemek isteyenlere kamu bankaları aracılığıyla özel bir fırsat sunuluyor. Emekli maaşına ek olarak, 7300 TL'ye kadar destek ödemesi yapılacak. Bu ödeme, nakit kredi değil, kredili mevduat hesabı şeklinde sunulacak ve emeklilere ek finansal destek sağlayacak. Bu müjdeli haberi duyan emeklilerin dikkatini çeken bu kampanya, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank işbirliğiyle gerçekleşecek.

Kamu bankalarının ortak kampanyası kapsamında, emekli maaşını kamu bankaları üzerinden alan vatandaşlar, ek olarak 7300 TL'ye kadar destek ödemesi alma fırsatına sahip olacaklar. Ancak bu destek ödemesi sadece nakit kredi olarak verilmiyor; aynı zamanda kredili mevduat hesabı şeklinde sağlanıyor. Bu sayede emeklilere ek finansal esneklik sunuluyor.

Başvuru işlemleri oldukça basit bir şekilde gerçekleştirilebilecek. Emekli vatandaşlar, bu destek ödemesinden faydalanmak için bankaların internet bankacılığı veya mobil uygulamalarını kullanarak başvurularını yapabilecekler. Başvuru sonrasında, uygun faiz oranlarıyla 7300 TL'ye kadar olan destek ödemesi hesaba yatırılacak. Bu ödeme, artı para olarak hesabınıza eklenerek hemen kullanılabilir hale getirilecek.

Bu özel kampanya sadece Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden sunuluyor. Bu üç banka, emekli vatandaşlara hızlı sonuç vermek adına kredi başvurularını sadece 5 dakika içinde sonuçlandırıyorlar. Eğer emekli maaşınızı bu bankalardan biri üzerinden alıyorsanız, bu avantajlı destek ödemesinden yararlanabilirsiniz.

Kredi başvurusu için Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank müşterileri, kredili mevduat hesabı başvurusunu yapabilmek için bankaların mobil uygulamalarını veya internet bankacılığı sistemlerini kullanabilirler. Emekli maaş hesabınızın bu bankalardan birinde olması gerekmektedir.