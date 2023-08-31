Aslan burcu ve yükselen aslan burcu 1 Eylül 2023 tarihinde bir gizemi ortaya çıkarabilir ve gün içerisinde bulunan geçişler ile ilgilenebilir. Herhangi bir meseleyi çözerek hedeflerine ulaşacak olan burç sahipleri yakın çevrelerinde bulunan insanlara da yardımsever bir şekilde davranacaktır. Yeni günde amaç ve misyon duygusu onların yaşantılarına hakim olacaktır. Diğer taraftan strateji kurmak ve gözlem yapmak için yine bu sayfayı iyi bir zaman diliminde bulunmaktadır. Onların kendileri ile barışmaları önemli olmaktadır ve burç sahiplerinin bu konuya dikkat etmeleri onlar için tavsiye edilen bir durumdur. Daha önce burç sahiplerini hayal kırıklığına uğratan ya da kafalarını karıştıran konular hakkında yeni gelişmeler beklemektedir. Her ne kadar burç sahipleri bu konular ile ilgili endişe duysa da yeni günde bu durum değişikliği uğrayacak ve onlar işler doğal seyrinde olduğu bir zamanda bir karar verecektir. Açık bir şekilde burç sahiplerinin hayatlarındaki her şey ilerlemese de yine de ruhsal ve duygusal gelişim için onları iyi bir zaman beklemektedir. Aynı zamanda projeleri yeniden kurma ve değiştirme çabaları onlar için uzun vadede önem kazanabilir. Maddi durumlar ile ilgili fikirler ve para kazanma arayışı ile ilgili konularda aslan burçları ve yükselen aslan burçlarının gündemlerinde yer alabilir. Diğer taraftan heyecan verici düşüncelere kapılacak olan aslan burçları ve yükselen aslan burçları o konularda çeşitli konuşmalar dinleyecektir. Diğer taraftan onların doğru anı bekleyecek kadar sabırlı olduğu da bilinmektedir. Burç sahipleri bir duruma karşı hazır olmadan önce zorlamak yerine plan yapmaktan memnuniyet duymaktadır.

Onlar diğer insanlar ile işbirliği yapmak ve hedeflerine ulaşma noktasında uygun bir zaman dilimindedir. İşbirliği yapacakları insanlar arasında bu sahiplerinden İş arkadaşları aileleri ve arkadaşları da mevcuttur. Eğer onlar elverişli dönemi parmaklarını bile kıpırdatmadan geçirirse yarım kalan işleri gelecekte onların karşılarına çıkacaktır.