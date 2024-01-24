Tüpün enerji piyasasındaki yükselişten hızlı bir şekilde etkilendiğini görüyoruz. Aygaz, İpragaz ve Milangaz'ın fiyatlarında zam yapmasındaki temel neden de bu. Güncel tüp fiyatları Ocak 2024 tarihli olarak haberimizde. Mutfak tüplerine yapılan zam, özellikle ev ekonomisi için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

2024 Yılı Güncel Mutfak Tüpü Fiyatları

Büyük tüp firmaları yeni yıl ile birlikte fiyatlarını güncelledi ve son dakika açıklamalarıyla tüp fiyatlarına yeniden zam yapıldığını duyurdu. İşte güncellenen tüp fiyatları:

Milangaz Güncel Tüp Fiyatları

2 kg Piknik Tüpü Dar Çember: 118,00 TL

12 kg Uzun Vanalı Ev Tüpü: 628,00 TL

19 kg Forklift Tüpü: 1.004,50 TL

24 kg Ticari Tüp: 1.250,00 TL

45 kg Sanayi Tüpü Miks: 2.353,00 TL

45 kg Sanayi Tüpü Propan: 2.532,00 TL

Aygaz Güncel Tüp Fiyatları

Maksi Tombul: 634,00 TL

Maksi Uzun: 634,00 TL

Marin: 125,00 TL

Mini Tüp: 149,00 TL

Mini Tüp Depozito Bedeli: 180,00 TL

Maksi Karavan Tüpü 12 kg: 652,00 TL

Mini Tekne Tüpü 2 kg: 159,00 TL

Gri Ev Tüpü 2 kg: 622,00 TL

Gri Küçük Tüp 2 kg: 119,00 TL

İpragaz Güncel Tüp Fiyatları

Piknik Tüpü 2 kg: 125,00 TL

Ev Tüpü 12 kg: 640,00 TL

Ticari Tüp 24 kg: 1.280,00 TL

Sanayi Tüpü 45 kg: 2.400,00 TL

Propan Tüpü 45 kg: 2.610,00 TL

Bu fiyat artışları, özellikle ev ekonomisini yönetenler için önemli bir konu. Mutfak tüpleri, günlük hayatta sıkça kullanılan ve vazgeçilmez bir ihtiyaç. Bu nedenle, tüp fiyatlarındaki bu artış, birçok kişiyi etkileyebilir. Ayrıca, bu zam haberleri, tüketici davranışlarını ve bütçe planlamalarını da etkileyebilir. Vatandaşlar, bu yeni fiyatlarla mutfak tüpü alımı yaparken, bütçelerini daha dikkatli bir şekilde yönetmek zorunda kalabilirler. Bu durum, özellikle düşük ve orta gelirli aileler için ek bir yük anlamına gelebilir. Mutfak tüpü fiyatlarındaki artış ev ekonomisine doğrudan etki eden bir gelişme. Bu zam, tüketici tercihlerini ve alım gücünü etkileyebilecek bir faktör olarak öne çıkıyor. Vatandaşların bu yeni fiyatlarla nasıl bir bütçe planlaması yapacakları, önümüzdeki dönemde gözlemlenecek.