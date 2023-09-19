Denizbank ve Akbank, nakit kredi kampanyası başlattı ve bu kampanya kapsamında bankamatik kartı sahiplerine 14.000 TL'ye kadar ödeme yapacak. Bu özel kampanya ile kredi işlemleri hızlı bir şekilde tamamlanacak ve onaylanan krediler hesaplara aktarılacaktır.

Denizbank ve Akbank, bu ihtiyaç kredisi kampanyası ile vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla kredi ödemesi imkanı sunmaktadır. Kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların belirli şartları karşılamaları gerekmektedir. Bankalar, temiz bir kredi sicili ve yüksek bir kredi notuna sahip olmanızı talep ederler.

KREDİ BAŞVURUSU (AKBANK VE DENİZBANK)

Akbank ve Denizbank üzerinden 14.000 TL nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, cep telefonlarından SMS ile başvuru yapabilirler. Başvuru için 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekmektedir. Denizbank üzerinden başvuru yapmak isterseniz, "kredim TC kimlik numarası" yazıp 3280 numarasına SMS göndermeniz yeterlidir. Akbank üzerinden başvuru yapacaksanız, "kredi TC kimlik numarası" yazıp 4425 numarasına SMS atmanız gerekmektedir. Başvuru sonucu cep telefonunuza gönderilecektir.

Ayrıca, Akbank ve Denizbank'ın resmi internet sitelerine girerek online başvuru formunu doldurabilirsiniz. Başvuru sonucu da cep telefonunuza veya e-posta adresinize gönderilecektir. Bu kampanyaya katılan kişiler, ilk taksit ödemelerini 3 ay erteleyerek 33 ay vadeye kadar kredi alabilirler.