Sıfır kilometre araçların potansiyel alıcılarının karşılaştığı en önemli zorluklardan biri, bu araçlarla ilgili fahiş fiyatlardır. Bu fahiş fiyatlar genel araç satış rakamları üzerinde olumsuz bir etki yaratmıştır. Araçların mevcudiyeti zaten bir endişe kaynağı iken, talepteki azalma artık stokta fazla araç bulunmasına ve yalnızca birkaç modelde kıtlık yaşanmasına neden oldu.

Bu değişimin farkına varan şirketler, yeni satış stratejileri uygulamak için inisiyatif aldı. Özellikle Renault bu konuda kayda değer bir hamle yaptı. İşte ünlü otomobil markasının konu ile alakalı attığı önemli adım.

RENAULT’NUN YENİ STRATEJİLERİ

Türkiye'nin önde gelen otomobil şirketlerinden Renault, önemli geliri ile pazarı domine etmeye devam ediyor. Renault, konumunu korumak için yenilikçi satış stratejileri ve heyecan verici otomobil kampanyaları sunarak müşterilerine daha fazla kolaylık sağlıyor. Eylül ayı için yapılan son güncellemede Renault, araç fiyatlarını artırmama kararı alarak potansiyel alıcılar için mükemmel bir fırsat sunuyor. Ayrıca Renault, araç sahibi olmayı her zamankinden daha erişilebilir hale getiren destek seçenekleri sunuyor.

RENAULT’NUN KREDİ KAMPANYASI

Daha önce Renault tarafından sunulan en uygun fiyatlı model, herkesin çok sevdiği Renault Taliant idi. Bu model şimdi 813.000 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Belirtilen fiyatın Renault Taliant'ın temel donanımı için olduğunu belirtelim. Renault Taliant Joy Turbo donanımı 913.000 TL olarak fiyatlandırılırken, Touch Turbo seçeneği 961 bin liradan satışa sunuluyor.

Renault, Taliant'a özel kredi desteği sunuyor. Müşteriler, özel koşullar altında Taliant'ı satın alırken 250.000 TL'ye kadar kredi desteği alabiliyor. Bu destek, araç satın alma maliyetini daha uygun hale getirmekle kalmıyor, aynı zamanda anında nakit ödeme ihtiyacını da azaltıyor. Renault'nun müşterilerine kolaylık sağlama konusundaki kararlılığı, bu yeni satış stratejileri ve kampanyalarında da açık bir şekilde görülüyor.