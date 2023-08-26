Estonya Başbakanı Kallas, son zamanlarda eşi nedeniyle zor günler yaşıyor. Kallas’ın eşi Hallik’in savaş sonrasında Rusya’da faaliyetlerine devam eden bir şirketin ortağı olduğu anlaşıldı. Bu nedenle ülkenin en büyük gazeteleri, Kallas’tan istifa etmesini talep etti. Bu konu hakkında kamuoyu yoklamaları da yapıldı. Buna göre pek çok kişi, başbakanın istifa etmesini istiyor.

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, konu hakkında açıklama yaptı. Kallas, eşinin yanlış bir işe karıştığını düşünmediğini ifade etti. Başbakan’ın eşi Hallik ise hisselerini satmayı düşündüğünü dile getirdi.

SAVAŞ ÇIKTIĞINDAN BERİ 1.4 MİLYON EURO KAZANÇ ELDE ETTİ

Kallas, Rusya-Ukrayna Savaşı çıktığından beri pek çok ülkeye Rusya ile ilişkilerini kesmeleri konusunda çağrı yaptı. Kallas, bulduğu her fırsatta Rusya’yı eleştiri yağmuruna tuttu. Estonya’da yayın yapan bir kuruluş olan ERR, Başbakan’ın eşinin Rusya’da faaliyet gösteren bir firmada %25 hissesinin olduğunu tespit etti. Firma Estonya’da bulunsa da Rusya’da bulunan bir aeresol kabı fabrikasına ürün gönderiyor.

Başbakan’ın eşinin şirketi iddialara göre savaş çıktığı günden beri 1,5 milyon Euro kazandı. Diğer siyasiler, Kallas’tan konuyla ilgili detaylı açıklama istedi.

EŞİMİN YANLIŞ BİR ŞEY YAPTIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM

Kallas, eşinin yanlış bir şey yaptığını düşünmediğini söyledi. Kallas, eşinin yaptığı işle ilgili detaylı bilgisinin olmadığını belirtti. Ancak sadece diğer şirkete yardım ettiğini ayrıca Rusya’daki faaliyetlerin azaltıldığı söylendi. Kallas’ın eşi yaşanan tartışmalardan sonra hisseleri satacağını açıkladı. Aynı zamanda yönetim kurulundan da istifa edeceğini söyledi.

Sosyal Bilimler Enstitüsü/Nordstat ve Turu-uuringute için gerçekleştirilen kamuoyu yoklamasından elde edilen sonuçlara göre katılımcıların %57-%69’luk bir kısmı Kallas’ın istifa etmesini talep ediyor. Kallas, istifa edeceğine dair bir açıklama yapmadı. Estonya halkı, Kallas’ın böyle bir karar alıp almayacağını merak ediyor. Başbakan’ın eşinin hemen hisseleri satacağını açıklaması, kamuoyunu bir nebze de olsa rahatlattı.