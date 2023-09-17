İnsanların çocukları ile iletişim kurduğu sırada dikkat etmeniz gereken bazı durumlar mevcuttur. Sizler için haberimizin devamında çocukla doğru bir şekilde iletişim kurmak için izlemeniz gereken kuralları ve önerileri haberimizin devamında sıraladık. Peki çocuklar ile doğru bir iletişim nasıl olabilir, bunu gerçekleştirmenin yolu nedir?

Ebeveynler ile çocuklar arasında var olan ilişki düzeyini belirleyen bağlanma biçimleri, erişkinlik dönemindeki psikolojik ve sosyal problemlerin sebepleri arasında yer almaktadır. Ebeveynler ve çocuk arasındaki çift taraflı olabilen kayıtsız, güvenli, korkulu ve saplantılı bağlanma biçimleri meslek ve eş seçiminden evliliğe kadar pek çok alanda hayatımıza yön vermektedir.

Çocuk ile anne baba arasında çocukluk ve bebeklik döneminde kurulan bağa ilişkisine bağlanma ismi verilmektedir. Bebekler de onun sonrasında güven duygusunu devam ettirme ihtiyacı hisseder ve önce annesine daha sonra da ihtiyaçlarını karşılayan kişiye bağlanma davranışını ortaya çıkarır. Gülümseme, ağlama ve emme bebeğin temel davranışlar arasında yer almaktadır. Bağlanmayı bağlanılan kişiye yakınlığı sağlayan ve yakınlığı devam ettirmeye yardımcı olan her türlü davranış biçimi ifade etmektedir. Bebeğin bebeklik dönemi itibariyle bakım vereninin ihtiyaçlarını karşılaması bağlanmanın temelini oluşturmaktadır. Diğer taraftan bebeklik ve çocukluk döneminde bağlanma şekillerinin yetişkinlik döneminde de devam ettiği bilgisi anlaşılmıştır.

İnsanlar erişkinlik döneminde yapılan araştırmalara göre korkulu, kayıtsız, güvenli ve saplantılı bir şekilde bağlanmaktadır. İkili ilişkilerde erişkinlerin bağlanma şekillerini nasıl olacağı geçmiş zamanlarda ebeveynlerinin davranış ve tutumlarına göre şekil almaktadır. Güvenli bağlanmayı etkileyen ve çocukluk dönemine dayanan farklı faktörler de mevcuttur. Çocuk ile anne baba arasında gerçekleşen bağlanma ilişkisi küçük yaşlarda oluşur ve daha sonra da aynı şekilde devam etme eğilimi gösterir. Çocuk, küçük yaşlarda özgüvenli ve kabullenici bir şekilde hayatına devam ederse daha sonra arkadaşlarına ve eşlerine karşı da bu yönde davranır.